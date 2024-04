EQS-Ad-hoc: GESCO SE / Schlagwort(e): Personalie

GESCO SE: Johannes Pfeffer wird neuer CEO



08.04.2024 / 16:00 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der GESCO SE hat heute bekannt gegeben, dass Johannes Pfeffer die Nachfolge des zum 30. Juni 2024 ausscheidenden CEO Ralph Rumberg antreten wird. Der Dipl.-Phys. & MBA Pfeffer wird seine neue Aufgabe voraussichtlich zum 1. Oktober 2024 übernehmen. Stefan Heimöller, Aufsichtsratsvorsitzender der GESCO SE, erklärte dazu: "Der Aufsichtsrat ist sich einig, dass Johannes Pfeffer die richtige Führungspersönlichkeit ist, um GESCO in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Wir sind erfreut einen erfahrenen und durchsetzungsstarken Manager mit einer etablierten Erfolgsbilanz für die GESCO gewinnen zu können. Er hat in seinem bisherigen Berufsleben einen starken Fokus auf die Neugestaltung organisatorischer und prozessualer Strukturen gelegt und gleichzeitig neue Geschäftsfelder erschlossen. Für uns war es wichtig einen CEO mit Industriebackground zu finden, der sich für Hidden Champions, wie sie unter dem Dach der GESCO versammelt sind, begeistert." Herr Pfeffer kommt von der Wago GmbH&Co. KG, dem Marktführer für elektrische Verbindungstechnik, die in über 80 Ländern vertreten ist. Hier ist er als Vice President verantwortlich für die Business Division Automation & Solutions. Zuvor war er u. a. Geschäftsführer bei ebmpabst, einem Pionier und Technologieführer in der globalen Antriebs- und Kompaktlüfterwelt. Stefan Heimöller: "Die GESCO SE hat ihren Transformationsprozess, den sie seit 2018/2019 durchlaufen ist, nun nahezu abgeschlossen. Durch seine hervorragende Arbeit in den letzten sechs Jahren hat Ralph Rumberg einen maßgeblichen Anteil an dieser positiven Entwicklung und er hinterlässt seinem Nachfolger eine gut aufgestellte Gruppe mittelständischer Unternehmen, wahren Marktführern. Dafür gilt ihm der Dank des Aufsichtsrats." Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

