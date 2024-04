© Foto: picture alliance / NurPhoto | Nikolas Kokovlis



Die TUI-Aktien sind am Montag furios gestartet. Der deutsche Reisekonzern ist nach einem Jahrzehnt wieder an die Frankfurter Börse zurückgekehrt. Experten und wO-User hat der Optimismus gepackt.Den Eröffnungskurs von 7,73 Euro heute Morgen ließ man schnell hinter sich. Der Rückzug von der Londoner Börse wurde im Februar von fast allen Aktionären befürwortet. Laut Sebastian Ebel, dem Vorstandsvorsitzenden von TUI, zielt die Rückkehr an die Frankfurter Börse darauf ab, die Sichtbarkeit sowie die Attraktivität der Aktie für globale Investoren zu steigern. Einhergehend mit dem Ende der Notierung an der London Stock Exchange rechnet TUI mit einer Aufnahme in den MDAX am 24. Juni. "Über acht Euro …