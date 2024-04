Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung ist der Bitcoin-Preis am Montag plötzlich aus einer Dreiecksformation nach oben ausgebrochen und auf den höchsten Stand seit Mitte März angestiegen. Grund dafür sind höchstwahrscheinlich die News rund um neue ETF-Produkte, welche bei Auflegung für weitere Zuflüsse in die Kryptowährung sorgen würden.Die Securities Times berichtete am Montag, dass chinesische Finanzgiganten wie Harvest Fund und Southern Fund über ihre Tochtergesellschaften in Hongkong Anträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...