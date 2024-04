Der weltgrößte Chip-Fertiger wird einen weiteren Produktionsstandort in den USA bauen. Die Biden-Regierung lockt mit milliardenschweren Subventionen. Nach einer vorläufigen Vereinbarung gewähren die USA Zuschüsse über 6,5 Milliarden Dollar. Hinzu kommen bis zu fünf Milliarden Dollar in Form von Darlehen. Damit wird TSMC beim Bau von Fabriken in Arizona unterstützt und das Vorhaben von US-Präsident Joe Biden vorangetrieben, die heimische Produktion wichtiger Technologien anzukurbeln. Konkret wird ...

