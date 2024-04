Apple im Verkaufsmodus - diese wichtige Kursmarke gilt es zu beachten!

Die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. bewegt sich seit Ende 2023 langsam, aber stetig nach unten. Charttechnisch wird es jetzt interessant. Sehen wir nun eine kurze Gegenbewegung oder wird die Aktie nach unten durchgereicht? Thomas Bopp beurteilt die aktuelle charttechnische Lage.

Aus charttechnischer Sicht scheint klar zu sein, dass die beste Zeit für diese Aktie vorbei ist. Der Anfang 2019 aufgebaute Aufwärtstrend wurde bereits Anfang Februar 2024 unterschritten. Zeitgleich kam es auch zur Kreuzung der 200-Tage-Linie nach unten. Dabei handelt es sich um zwei markante charttechnische Verkaufssignale, die nicht darauf hinweisen, dass die Aktie bald wieder nach oben gehen wird.

Abbildung 1 zeigt den langfristigen Kursverlauf der Aktie ab Januar 2019. Ein doppeltes Verkaufssignal sehen Sie gelb eingekreist. Schon vorher hatte sich die Apple-Aktie vom Gesamtmarkt abgekoppelt. Während der Nasdaq 100 (türkise Linie) weiter auf ein neues historisches Hoch stieg, begann bei der Apple-Aktie eine neue Trendphase nach unten.

Abbildung 1 - Apple Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 14.01.2019 bis 05.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Damit könnten weitere Kursverluste anstehen, die die Aktie bis zur grauen Ziellinie im Bereich zwischen 148 und 150 US-Dollar führen.

Dieses negative Szenario wird noch dadurch unterstützt, dass Anfang April die 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie gerutscht ist. In der Charttechnik wird ein solches Signal mit dem Namen "Todeskreuz" bezeichnet. Zumindest kurzfristig sind dann weitere Kursverluste vorprogrammiert.

Abbildung 2 zeigt hierfür den Chart der Aktie ab März 2023. Die beschriebene Kreuzung ist mit einem grauen Rechteck markiert. Vorher schon hat der Supertrend-Indikator in den Verkaufsmodus geschaltet. Dieser Indikator steht immer auf Kauf oder Verkauf. Die neue Signallinie für ein neues Kaufsignal verläuft aktuell bei 178,31 USD. Solange die Aktie diese Kursmarke nicht überschreitet, bleibt es bearish.

Abbildung 2 -Apple Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2023 bis 05.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Alles in allem spricht die Charttechnik dafür, dass die Aktie des iPhone-Herstellers weiter fallen wird. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, davon zu profitieren.

Sie haben die Option, in einer Gegenbewegung bis zum Supertrend-Indikator das nachfolgend vorgestellte Short-Anlageinstrument zu erwerben, um dieses dann bis zur Erreichung des Zielbereichs um den Wert von 150 US-Dollar zu halten.

Die zweite Option besteht darin, auf eine Unterschreitung der waagerechten Shortlinie bei 166,90 US-Dollar zu warten, um dann erst eine Shortposition zu eröffnen.

Unabhängig davon, für welche Variante Sie sich entscheiden, sollte die Position mit einem Stopp über der 200-Tage-Linie, welche aktuell bei 182 US-Dollar verläuft, abgesichert werden. Dies ist auch der Kursbereich, wo es im Szenario fallender Kurse zur Neutralisierung kommt und die Aktie dann wieder in den Bullen-Modus schaltet.

Nachfolgend finden Sie die zwei Anlageinstrumente, die für einen Einstieg im Falle des bearishen bzw. bullischen Szenarios genutzt werden können.

Mini-Future-Bear auf Apple für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Knock-Out Hebel Apple Inc. HD3QC3 2,23 193,1751 USD 190,20 7,02

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2024; 13:11 Uhr

Mini-Future-Bull auf Apple für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Knock-Out Hebel Apple Inc. HD3FC6 2,79 139,165734 USD

142,00 5,61

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2024; 13:11 Uhr

