© Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa



Nach dem Rücksetzer in der vergangenen Woche sind deutsche Rüstungswerte am Montag gefragt.Während Rheinmetall mit einem neuen Allzeithoch auf sich aufmerksam macht, zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens verteuert sich ein Anteilsschein auf über 550 Euro, beeindruckt Renk vor allem durch einen starken Bullenkonter. Die Aktie legt um fast acht Prozent zu. Renk: Aufträge aus Belgien und den Niederlanden Ursache für das große Interesse zum Wochenauftakt dürfte einerseits sein, dass viele noch nicht investierte Anleger auf eine Einstiegsgelegenheit gewartet haben und diese mit dem Rücksetzer der vergangenen Woche für gekommen halten. Andererseits sorgen nach Medienberichten sowohl …