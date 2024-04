Bitcoin Kurs Prognose: Experte verrät, warum BTC-Preis sich schon sehr bald verdoppelt

Die Krypto-Welt hat in den letzten Wochen und Monaten einige recht gewagte Aussagen und Prognosen gehört, die sich alle um ein Thema gedreht haben: Welchen Preis kann Bitcoin (BTC) in den kommenden Monaten und Jahren erreichen? Erst im letzten Monat erklärte Cathie Woods, dass ihrer Meinung nach der BTC-Token bis zum Jahr 2023 die Marke von 1 Million US-Dollar pro Token überschreiten wird.

Nun hat sich auch ein weiterer Krypto-Analyst in die Diskussion eingeschaltet und genau erklärt, weshalb er davon ausgeht, dass sich Bitcoin innerhalb der nächsten drei Monate im Preis verdoppeln könnte.

Bitcoin Token Preis bis Juli bei 140.000 US-Dollar

Fast eine halbe Million Follower hat der Krypto-Analyst TechDev auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Diesen Followern erklärte der Krypto-Experte in einem Tweet genau, warum seiner Meinung nach Bitcoin innerhalb der nächsten drei Monate - also bis Juli 2024 - auf einen Preis von 140.000 US-Dollar steigen wird. Hierzu veröffentlichte der Analyst einen Graphen, der den BTC-Kursverlauf seit dem Jahr 2011 beinhaltet und dabei ein Muster aufzeigt, das starke Kursveränderungen innerhalb von wenigen Monaten erklärt. Hierbei hat er vor allem drei wichtige Kursveränderungen herausgearbeitet, die 94 bis 200 % Gewinn nach sich gezogen haben. Zudem geht er davon aus, dass diese Veränderung nun wieder eintreten wird, denn das Muster scheint sich zu wiederholen.

It doesn't happen often.Bitcoin closed 2 consecutive months over the upper Bollinger band.



Each time it has then doubled within 3 months before the next red candle. - TechDev (@TechDev_52) April 7, 2024

Seinen Graphen und die damit verbunden Bitcoin Kurs Prognose fußt dabei hauptsächlich auf dem häufig genutzten Indikator, der unter dem Begriff "Bollinger Bänder" bekannt ist. So erklärt TechDev in seiner Prognose weiter, dass die Monate Februar und März nacheinander oberhalb des oberen Bollinger Bandes abgeschlossen haben - etwas, das nur äußerst selten vorkommt und deshalb für den Analysten ein wichtiges Indiz für die kommenden Monate darstellt.

Die Bollinger Bänder gelten als populärer Indikator und sollen dabei helfen, die Volatilität und die Dynamik einer bestimmten Handelsware - in diesem Fall Bitcoin - zu messen. Berührt ein Kurs das obere Bollinger Band, so gilt die Ware als überkauft, während eine Berührung am unteren Band ein Zeichen für überverkaufte Waren ist. Davon ausgehend lässt sich dann eine Prognose für die nahe Zukunft aufstellen, wie sich der Markt verhalten könnte.

Bullische Einstellung von Krypto-Analysten und Finanzexperten

Mit dieser BTC-Prognose zeigt sich TechDev im Vergleich zu anderen bekannten Stimmen der Krypto-Welt sogar noch recht konservativ. So erklärte zum Beispiel Anthony Scaramucci bereits in einem Interview mit dem US-amerikanischen TV-Sender CNBC, dass seiner Meinung nach Bitcoin innerhalb der nächsten Monate noch höher steigen wird. Der SkyBridge Capital CEO gab in diesem Interview eine Marke von 170.000 US-Dollar an. Dies zeigt, dass Bitcoin auch weiterhin der wichtigste Token am Krypto-Markt bleiben wird - gerade im Zusammenhang mit den Bitcoin-Spot-ETFs, die noch immer Milliarden US-Dollar an Zuflüssen auf den Markt bringen.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Trotz dieser bullischen Prognosen der Krypto-Analysten konnte sich Bitcoin selbst in der vergangenen Woche eher in einer Konsolidierungsphase wiederfinden. So begann der BTC-Kurs nach durchwachsenen Tagen erst heute Nacht wieder zu steigen, wodurch Bitcoin aktuell mit 3,97 % im Plus liegt. Gleichzeitig nähert sich der BTC-Preis mit derzeit 72.520,19 US-Dollar wieder langsam dem erst im März erreichten Allzeithoch und konnte - zumindest laut der Aussage einiger Krypto-Experten - noch vor dem kommenden Bitcoin-Halving ein neues Allzeithoch erreichen. Dieses wird in 11 Tagen stattfinden und dann die Bitcoin-Belohnungen für Miner von aktuell 6,25 BTC auf 3,125 BTC reduzieren.

Bis dahin könnte es sich durchaus lohnen, einen Blick auf noch junge Krypto-Projekte zu werfen, die im Zuge des Bullenmarktes, der in der Regel nach dem BTC-Halving folgt, besonders starke Kursveränderungen erleben könnten. Vor allem grüne Kryptowährungen, die im Gegenzug zu Bitcoin auf einen geringeren Energieverbrauch setzen, könnten dann wieder mehr in den Vordergrund rücken.

Grüne Transportrevolution dank eTukTuk-Konzept

Bereits seit über fünf Jahren ist eTukTuk ($TUK) in der Entwicklung, doch nun startet das lang erwartete Projekt endlich in den Vorverkauf. Die Idee hinter dem Unternehmen ist dabei so genial, wie innovativ: Derzeit sind weltweit über 270 Millionen Tuk Tuks - also kompakte, motorbetriebene Dreiräder - im Einsatz. Gerade in Afrika und Asien, aber auch in Südamerika kommen sie häufig als Taxi oder Transporter zum Einsatz, da sie ideal für den Straßenverkehr von Großstädten aufgebaut sind. Allerdings haben diese kleinen und wendigen Fahrzeuge einen recht hohen Benzinverbrauch und sind damit nicht nur umweltschädlicher als viele moderne Automobile, sondern auch einfach teuer in der Unterhaltung.



Genau dies möchte eTukTuk ändern, indem es eine äußerst günstige elektrische Variante anbietet. Diese E-Modelle sollen nicht nur preiswert in der Anschaffung sein, sondern auch einen wesentlich geringeren CO2-Fußabdruck hinterlassen. So möchte eTukTuk bis Ende des laufenden Jahres nach dem Presale die ersten 6.000 Fahrzeuge auf den Markt bringen.

Gleichzeitig soll der $TUK-Token als nativer Coin des eTukTuk-Ökosystems fungieren und dabei helfen, eine stabile Währung zum Bezahlen der Fahrer zu bieten. Das ist besonders in Ländern praktisch, die mit einer hohen Inflation zu kämpfen haben. Weitere Informationen dazu lassen sich im offiziellen Whitepaper finden.



