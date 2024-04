DJ Scholz: Ansiedlung von Eli Lilly Signal für Standort Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Bau einer Produktionsstätte des US-Pharmakonzerns Eli Lilly in Alzey als "tolles Signal für die Attraktivität des Pharma- und Industriestandorts Deutschland" gewertet. "Pharma und Biotech haben eine sehr hohe Bedeutung für Wertschöpfung, Beschäftigung und Innovationen", erklärte Scholz laut Staatskanzlei Rheinland-Pfalz zum ersten Spatenstich für das Werk. Mit ihrer Pharmastrategie arbeite die Regierung daran, die gesundheits-, forschungs- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für den Pharmastandort weiter zu verbessern. "Die Ansiedlung in Alzey steht für den Erfolg dieser Anstrengungen", so Scholz.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betonte, die Investition von rund 2,3 Milliarden Euro und die Schaffung von bis zu 1.000 Arbeitsplätzen unterstrichen das Vertrauen in den Standort Rheinland-Pfalz und die Wirtschaft der Region. "Durch die enge Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik haben wir es geschafft, Rheinland-Pfalz als führenden Biotechnologie-Standort für innovative Unternehmen zu etablieren."

Der Hightech-Produktionsstandort in Alzey werde dabei helfen, "weiterhin zuverlässig sichere und qualitativ hochwertige Arzneimittel bereitzustellen", sagte der Vorstandsvorsitzende und CEO von Eli Lilly, Dave Ricks. "Wir schätzen die Unterstützung der deutschen Behörden in diesem Projekt und das Interesse der hiesigen Politik daran, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die Innovationen wertschätzen."

April 08, 2024 11:13 ET (15:13 GMT)

