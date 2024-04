Die Wirtschaftskammer Wien und Stadt Wien haben im vergangenen Jahr ein Projekt zum Bau von Ladestationen an den Rampen zum Be- und Entladen von E-Fahrzeugen gestartet - gemeinsam mit drei Unternehmen. Jetzt werden zur Ausweitung des Projekts weitere Standorte gesucht. Die drei Unternehmen hatten sich im März 2023 zu dem Politprojekt angemeldet und bekamen in der Folge von Wien Energie eine Ladesäule in die Ladezone vor ihrem Betrieb installiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...