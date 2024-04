Nur noch am Montag und Dienstag können sich Sparer dieses Angebot der Comdirect mit attraktiven 4,0 Prozent Zinsen und 50 Euro Bonus sichern. Zeit jetzt zuzuschlagen? Die Zinsen in Deutschland für Tagesgelder sinken immer weiter und in dieser Woche wird mit der Comdirect die nächste beliebte Deutsche Bank die Zinsen für Neukunden kräftig absenken. Doch bis einschließlich Dienstag haben Sparer jetzt noch Zeit, sich die exzellenten Konditionen zu sichern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...