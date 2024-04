© Foto: Dall-E



Das Cannabis- und Erfrischungsgetränkeunternehmen Tilray wird am Dienstag seine Quartalszahlen präsentieren. Kann das Unternehmen die hohen Erwartungen an die Branche erfüllen?Cannabis-Aktien blicken auf eine steile Rallye in den vergangenen zwei Wochen zurück. Für frischen Wind in den stark angeschlagenen Papieren der Branche sorgte einerseits die Entkriminalisierung von Cannabis hierzulande sowie andererseits der Vorstoß von US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Cannabis-Legalisierung vor entscheidendem Durchbruch? Die drängte die US-Drogenbehörde DEA öffentlichkeitswirksam zu einer rascheren Überprüfung der Gefährdungsstufe von Cannabis. Aktuell wird Marihuana von der Strafverfolgungsbehörde …