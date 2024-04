Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Börsenpsychologe Joachim Goldberg spricht im wO-Interview über die derzeitige Stimmungslage an den Märkten. Goldberg betont, dass viele Marktteilnehmer auf einen deutlichen Rückschlag warten, der bisher nicht eingetreten ist. Dies deutet auf eine abwartende Haltung hin, die durch eine mögliche Umschichtung internationaler Kapitalflüsse in europäische Aktien verstärkt wird. Die Situation in den USA zeigt eine zunehmende Marktzuversicht, doch die Gefahr einer Überhitzung ist noch nicht gebannt. Jetzt das komplette Interview ansehen! Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und verpassen Sie künftig kein Video mehr!