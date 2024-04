JPMorgan hat eine innovative Initiative gestartet, um den Zugang zu Immobilieneigentum in unterversorgten Gemeinschaften der USA zu erweitern. Mit insgesamt 20 Millionen Dollar in neuen philanthropischen Mitteln und verbesserten Kreditprodukten für Verbraucher, zielt das Unternehmen darauf ab, nationale und lokale Veränderungen herbeizuführen. So wird eine Steigerung des Homebuyer Grant von 5.000 auf 7.500 Dollar in über 8.500 Vierteln in Anspruch genommen werden können. Dies soll Käufer unterstützen, ihre Zinsen zu senken und Abschlusskosten sowie Anzahlungen für den Erwerb von Eigentum zu reduzieren, wobei besonderes Augenmerk auf mehrheitlich Schwarze, hispanische oder Latino-Gemeinschaften gelegt wird.

Finanzinstitution unterstützt Hauskäufer

Zum weiteren Ausbau der finanziellen Gesundheit von Verbrauchern und zur Förderung der Besitzverhältnisse [...]

