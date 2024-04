Schanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. ("JOY GROUP") hat seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben. Die Gruppe übertraf einen Gesamtumsatz im Einzelhandel von 450 Mio. US$ (3 Mrd. RMB), begleitet von einem Umsatzmeilenstein von 360 Mio. US$ (2,61 Mrd. RMB), was ein bemerkenswertes Wachstum von 48 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt (ohne René Furterer). Die JOY GROUP ist nun die Nummer 2 unter den chinesischen Anbietern von dekorativen Kosmetika und stärkt damit ihre führende Position in der Branche.Dieser Erfolg markiert ein weiteres Jahr des anhaltenden zweistelligen Wachstums der JOY GROUP bei gesunder Rentabilität, was dazu geführt hat, dass die JOY GROUP eines der am schnellsten expandierenden Kosmetikunternehmen Chinas ist.Die JOY GROUP ist ein Mehrmarken-Schönheitsunternehmen mit der Mission, "eine Welt der Schönheit zu schaffen, die jedem Freude bereitet". Mit den drei großen Marken JUDYDOLL, JOOCYEE und René Furterer (China) deckt die Gruppe mit ihrem Produktangebot verschiedene Schönheitsbereiche ab, darunter dekorative Kosmetik, Haar- und Kopfhautpflege. JOY GROUP 2022 wurde in die geschätzte WWD Beauty Inc. Top 100-Liste aufgenommen und belegte den 86.2023 verzeichnete allein JUDYDOLL einen Jahresumsatz von 232 Millionen US-Dollar (1,67 Milliarden RMB), was ein robustes Wachstum von 66 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. In der Zwischenzeit erzielte JOOCYEE einen Jahresumsatz von 130 Mio. US$ (940 Mio. RMB), was einer Steigerung von über 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Darüber hinaus ist die JOY GROUP im Oktober 2023 eine strategische Partnerschaft mit Pierre Fabre Laboratories eingegangen. Ab dem 1. Januar 2024 übernimmt die JOY GROUP die Verantwortung für alle Aktivitäten der Premium-Haar- und Kopfhautpflegemarke "René Furterer" in China und unterstreicht damit ihre Ambitionen, eine führende Präsenz auf dem Haarpflegemarkt aufzubauen.Die JOY GROUP verfügt heute über ein umfangreiches Netzwerk mit Flagship-Stores auf den wichtigsten E-Commerce-Plattformen, über 50 Offline-Boutiquen und eine landesweite Präsenz in über 10.000 Offline-Farbkosmetikgeschäften in ganz China. Darüber hinaus verfügt die JOY GROUP mit ihrer eigenen Kosmetikfabrik und ihren Laboratorien über die Fähigkeit, eine vollständige, schlüsselfertige Lieferkette anzubieten, einschließlich Forschung und Entwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb.Allan Liu, Präsident der JOY GROUP, bekräftigte das unerschütterliche Engagement der Gruppe für ihre Globalisierungsstrategie. Seit 2020 hat die JOY GROUP ihre Reichweite aktiv auf die Überseemärkte ausgeweitet und konnte in Japan und den ASEAN-Märkten eine bedeutende Marktpräsenz erzielen. Die GRUPPE beabsichtigt, ihre Präsenz auf Märkten mit hohem Wachstumspotenzial wie Australien, Kanada und dem Nahen Osten weiter auszubauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381130/JOY_GROUP_Multi_brand_Portfolio.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/finanziellinformationen-der-umsatz-der-joy-group-2023-zeigt-ein-wachstum-von-48-auf-360-mio-us-und-ist-damit-das-zweitgroWte-einheimische-farbkosmetikunternehmen-in-china-302110656.htmlPressekontakt:Christine Bian,Christine.bian@joy-group.com,Um mehr über die JOY GROUP zu erfahren,besuchen Sie www.joy-group.comOriginal-Content von: Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169497/5752510