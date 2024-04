München / Burgheim / New York City (ots) -Von Equistone Partners Europe beratene Fonds ("Equistone") verkaufen nach erfolgreicher Partnerschaft ihre Mehrheitsanteile an der Sport Group an KPS Capital Partners, LP ("KPS"). Die aus Bayern stammende Unternehmensgruppe hat sich mit Unterstützung von Equistone zu einem international führenden Spezialisten für Kunstrasen sowie synthetische Sport- und Freizeitbeläge für den Außenbereich entwickelt. Gemeinsam mit dem neuen Eigentümer KPS soll dieser Wachstumskurs weiter fortgeführt werden. Die Transaktion, deren finanzielle Details nicht bekannt gegeben werden, unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen.Sport Group wurde 1969 gegründet und agiert als ein weltweiter Player für die Herstellung von Kunstrasensystemen und synthetischen Bodenbelägen im Sport- und Freizeitbereich mit starker Präsenz im Heimatmarkt Deutschland sowie Europa, Australien und den USA. Die im bayerischen Burgheim ansässige Gruppe bietet ihren Kunden, darunter u.a. namhafte Fußballclubs sowie Sportunternehmen und -veranstalter wie der FC Bayern München, die US Open oder die Olympischen Spiele, ein umfassendes Produktportfolio in Form von Kunstrasen, Polyurethanbelägen und Komponenten für industrielle sowie landschaftliche Anwendungen. Ein zentraler Bestandteil des Leistungsangebots der Sport Group ist dabei die End-to-End Projektbetreuung: Von der Rohstoffbeschaffung über die Installation bis zu After-Sales-Services sowie der Instandhaltung. Mit starkem Fokus auf die Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit, hat sich Sport Group branchenweit als Vorreiter für nachhaltige Technologien, Produkte und Dienstleistungen etabliert, u.a. durch die Entwicklung des weltweit ersten kohlenstoffneutralen Fußball- und Feldhockeyrasens sowie der ersten und bislang einzigen Recyclinganlage für Kunstrasen und EPDM-Gummi. Die Gruppe vereint aktuell 19 Tochtergesellschaften in neun Ländern unter einem Dach und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeitende.Equistone beteiligte sich im Juni 2015 mehrheitlich an der Sport Group. Seither hat der Spezialist für Sportoberflächen mit Unterstützung von Equistone seine ambitionierten Wachstumsziele gezielt vorangetrieben: Mit insgesamt neun erfolgreich realisierten Akquisitionen während der Haltedauer konnte die Gruppengröße, ebenso wie die geografische Präsenz in wichtigen Wachstumsmärkten wie Australien, den USA und Malaysia, nachhaltig ausgebaut werden. Ein weiterer Schwerpunkt lag zudem auf dem kontinuierlichen Ausbau der gruppenweiten Nachhaltigkeits-Kompetenz: Mit gezielten Investitionen wurde die Entwicklung nachhaltiger Produkte signifikant vorangetrieben; auch die Profitabilität und Professionalisierung der Gruppe konnte dadurch nachhaltig gestärkt und auf das steigende Wachstum angepasst werden. Während der gemeinsamen Partnerschaft mit Equistone ist es der Sport Group somit gelungen, den Unternehmensumsatz mehr als zu verdoppeln - trotz einem aufgrund der Corona-Pandemie und gestörten Lieferkettenketten wirtschaftlich fordernden Umfeld.Gemeinsam mit dem neuen Eigentümer KPS soll das Wachstum der Sport Group nun auf ein neues Level gehoben werden. "Die globale Dimension und die Vielzahl an Wachstumschancen in diesem Marktsegment machen langfristige Investments sehr attraktiv. Sport Group hat sich in den zurückliegenden Jahren hervorragend entwickelt. Die strategischen Schritte, die wir gemeinsam mit dem Management-Team gegangen sind, haben das Unternehmen nachhaltig gestärkt und dazu beigetragen, die bereits zu Beginn der Beteiligung führende Position im europäischen Markt auch auf den internationalen Raum auszuweiten", erklärt Dr. Marc Arens, Senior Partner und Country Head DACH/NL bei Equistone.Christoph von Nitzsch, CEO von Sport Group, ergänzt: "Die gemeinsame Partnerschaft mit Equistone war äußerst erfolgreich - gemeinsam konnten wir in den vergangenen Jahren unser Wachstum signifikant intensivieren und die internationale Expansion weiter vorantreiben. Wir freuen uns, diesen erfolgreichen Kurs mit KPS weiter fortzusetzen und unser Ziel, neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit innerhalb unserer Branche zu setzen, weiter voranzutreiben."Auf Seiten Equistone wurden die Fonds beraten von Dr. Marc Arens, Maximilian Göppert, Moritz Treude und Mark Feiler. Equistone wurde bei der Transaktion von Houlihan Lokey (Lead M&A), William Blair (M&A), BCG (Commercial), Deloitte (Financial), Ernst&Young (Tax & EHS), Latham (Legal), PwC (Data Analytics), Crescendo (Communications) und Goodwin (Finanzierung) beraten.Über Equistone Partners EuropeDie von Equistone Partners Europe beratenen Fonds sind unter den aktivsten europäischen Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 40 Investmentspezialisten in sieben Büros in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien. Die Equistone-Fonds beteiligen sich vor allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung haben die Fonds Eigenkapital in mehr als 180 Transaktionen investiert. Das Portfolio der Equistone-Fonds umfasst europaweit derzeit ca. 50 Gesellschaften, darunter rund 20 Beteiligungen in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Belgien. Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.com.Über Sport Grouphttps://www.sportgroup-holding.com/Über KPS Capital Partners, LPhttps://de.kpsfund.com/