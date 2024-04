Im Zusammenhang mit der vorherigen Mitteilung vom 11. März 2024 freuen wir uns, Ihnen unseren aktuellen Entwicklungsstatus bekannt geben zu können.

Nach der am 8. April 2024 erteilten FDA-Zulassung der klinischen Phase-I/II-Studie von DFP-10917 in Kombination mit Venetoclax (VTX) bei VTX-vorbehandelten Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML), die am 8. März beantragt wurde, können wir nun das Studienprotokoll vorlegen. Der Start der Phase I/II-Kombinationsstudie wird in Kürze erfolgen.

Im Rahmen dieser Studie soll untersucht werden, ob DFP-10917 in Kombination mit VTX der Standardchemotherapie (Azacitidin in Kombination mit VTX) bei AML überlegen ist. Die Kombinationsstudie soll von führenden klinischen Zentren in den USA wie der Wake Forest University durchgeführt werden, die Erfahrungen mit klinischen Studien zu neuen Chemotherapien für AML haben.

Im Follow-up-Abschnitt der Zwischenanalyse der Phase-III-Studie zur Monotherapie mit DFP-10917 bei Patienten mit rezidivierter oder refraktärer AML werden derzeit mehrere Langzeitüberlebenden untersucht. Diese Ergebnisse werden einen erheblichen Einfluss auf die Analyse des Gesamtüberlebens (OS) haben.

