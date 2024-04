Die Halbleiterindustrie erlebt trotz ihrer Herausforderungen aktuell einen deutlichen Aufschwung, mit signifikantem Wachstum in verschiedenen Märkten, insbesondere in China, den Amerikas und im asiatisch-pazifischen Raum. Analysten haben nun einen klareren Blick auf die vielversprechende Zukunft der Branche, geprägt durch hohe Nachfrage nach Chips sowie fortwährende Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Experten erwarten, dass insbesondere generative KI die Halbleiterverkäufe in naher Zukunft weiter antreiben wird. Prognosen zufolge könnten die weltweiten Halbleiterumsätze in diesem Jahr um 16,8% auf 624 Milliarden Dollar ansteigen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Investition in Halbleiteraktien, wie NVIDIA Corp., Lam Research Corp., Applied Materials, Inc., Micron Technology, Inc. und ACM Research, Inc., als vielversprechende Entscheidung für Anleger.

Cantor

