Nach den unaufhaltsamen Anstiegen in den Vorwochen legten die Aktienmärkte eine Verschnaufpause ein, während die Renditen an den Staatsanleihemärkten weiter leicht nach oben tendierten. Hierzu dürfte die weitere Aufhellung des globalen Konjunkturklimas beigetragen haben, wie sich an den globalen Einkaufsmanagerumfragen zeigt. So stieg der ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie überraschend deutlich auf 50,3 Punkte und notiert damit erstmals seit 16 Monaten wieder über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Ähnliches gilt für die Dienstleistungsbranche, wo sich beispielsweise der entsprechende Index für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...