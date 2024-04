Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, auf der Embedded World 2024 in Nürnberg einige seiner branchenführenden IoT-Konnektivitätslösungen und -Technologien für verschiedene Branchen und Anwendungen zu präsentieren.

Während der Veranstaltung können Besucher Quectels umfangreiches Portfolio an IoT-Modulen und -Lösungen erkunden, die für die vielfältigen Anforderungen des IoT-Ökosystems entwickelt wurden. Von 5G- und LTE-M/NB-IoT-Modulen bis hin zu GNSS-Positionierungsmodulen bietet Quectel eine umfassende Produktpalette, mit der Unternehmen zuverlässige, skalierbare und zukunftssichere IoT-Lösungen aufbauen können.

Darüber hinaus wird Zeljko Maric, Product Development Manager bei Quectel, an einer Podiumsdiskussion zum Thema IoT Modem Reference Design oder IoT SoC Modules Modem for Embedded Designers teilnehmen. Die Sitzung findet am Mittwoch, 10. April, um 15:30 Uhr im Ausstellerforum in Halle 3 statt.

"Wir freuen uns, an der Embedded World 2024 teilzunehmen und unsere neuesten Innovationen im Bereich IoT-Konnektivität zu präsentieren", sagte Norbert Muhrer, Präsident und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Als führender Anbieter von IoT-Modulen ist Quectel bestrebt, Unternehmen weltweit mit zuverlässigen, sicheren und innovativen Konnektivitätslösungen zu versorgen. Wir freuen uns darauf, uns auf der Veranstaltung mit Branchenkollegen, Kunden und Partnern auszutauschen."

Quectel stellt auf der Messe auch einige der Innovationen seiner Kunden vor:

Broadcast Sports International: 5G MT-UHD, ein fortschrittliches 5G-fähiges Broadcasting-Tool, das neue Horizonte für die Live-Übertragung von Sport und Events eröffnet.

5G MT-UHD, ein fortschrittliches 5G-fähiges Broadcasting-Tool, das neue Horizonte für die Live-Übertragung von Sport und Events eröffnet. Consenz Head-up Display ausgestattet mit dem Quectel SC680A Modul, erhöht diese kostengünstige Nachrüstlösung für Head-up Displays (HUD) von Consenz die Fahrsicherheit.

Head-up Display ausgestattet mit dem Quectel SC680A Modul, erhöht diese kostengünstige Nachrüstlösung für Head-up Displays (HUD) von Consenz die Fahrsicherheit. Speed Tech Corporation / Luxshare-ict Precision 5G MiFi Einheit neben ihren 5G Indoor CPE und 5G Outdoor CPE Einheiten.

5G MiFi Einheit neben ihren 5G Indoor CPE und 5G Outdoor CPE Einheiten. Die CellBox Air 5G mmWave-Funkeinheit von Microamp Solutions ist ein System, das über die O-RAN 7.2x-Schnittstelle mit der Distributed Unit (DU) verbunden wird und eine integrierte Massive MIMO-Antennengruppe aufweist.

ist ein System, das über die O-RAN 7.2x-Schnittstelle mit der Distributed Unit (DU) verbunden wird und eine integrierte Massive MIMO-Antennengruppe aufweist. MikroTiks Chateau 5G Router ist ein Gerät, das die Verschmelzung von anspruchsvollem Design und leistungsfähiger 5G-Konnektivität verkörpert und entwickelt wurde, um die wachsende Nachfrage nach schnelleren und zuverlässigeren Internetlösungen für Zuhause und im Büro zu befriedigen.

Chateau 5G Router ist ein Gerät, das die Verschmelzung von anspruchsvollem Design und leistungsfähiger 5G-Konnektivität verkörpert und entwickelt wurde, um die wachsende Nachfrage nach schnelleren und zuverlässigeren Internetlösungen für Zuhause und im Büro zu befriedigen. Monitair MonAir-CO2 ein einzigartiger Umweltsensor, ist mit dem fortschrittlichen Quectel EG915U LTE Cat1bis-Modul und der YC0002AA-Antenne ausgestattet und damit ein einzigartiges, batteriebetriebenes 4G-Gerät, das in der Lage ist, CO2-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, COV-, NOX- und Geräuschpegel akribisch zu überwachen.

MonAir-CO2 ein einzigartiger Umweltsensor, ist mit dem fortschrittlichen Quectel EG915U LTE Cat1bis-Modul und der YC0002AA-Antenne ausgestattet und damit ein einzigartiges, batteriebetriebenes 4G-Gerät, das in der Lage ist, CO2-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, COV-, NOX- und Geräuschpegel akribisch zu überwachen. Das M-SoM M404 M.2 System-on-Module von Particle bettet Multi-Radio-Konnektivität in IoT-Geräte ein, verfügt über LTE-M 2G Fallback Dual-Band-Wi-Fi und umfasst einen modernen High-End-Mikrocontroller mit Arm TrustZone, sicherem Boot, der in der Lage ist, Edge ML-Modelle auszuführen, kombiniert mit einem erstklassigen Quectel-Konnektivitätsmodul.

bettet Multi-Radio-Konnektivität in IoT-Geräte ein, verfügt über LTE-M 2G Fallback Dual-Band-Wi-Fi und umfasst einen modernen High-End-Mikrocontroller mit Arm TrustZone, sicherem Boot, der in der Lage ist, Edge ML-Modelle auszuführen, kombiniert mit einem erstklassigen Quectel-Konnektivitätsmodul. PayEye eyePOS 3 Das weltweit einzige Terminal, das die Verschmelzung von Iris- und Gesichtsbiometrie und alle Arten von bargeldlosen Zahlungen Karte, kontaktlos (NFC) und mobil unterstützt und mit dem QUECTEL SC668S-EM ausgestattet ist.

eyePOS 3 Das weltweit einzige Terminal, das die Verschmelzung von Iris- und Gesichtsbiometrie und alle Arten von bargeldlosen Zahlungen Karte, kontaktlos (NFC) und mobil unterstützt und mit dem QUECTEL SC668S-EM ausgestattet ist. Sixfab wird auf dem Quectel-Stand eine Reihe von Geräten vorstellen, darunter den Jumpstart 5G, einen vollständig zertifizierten, allumfassenden, anschlussfertigen IoT-Computer für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, ein 4G/LTE Cellular Modem Kit für Raspberry Pi eine vielseitige 4G/LTE-Konnektivitätslösung für Raspberry Pi und den Pico LTE, eine umfassende Plattform für globale Mobilfunkkonnektivität Low-Power-IoT, vorintegriert mit AWS IoT, Azure IoT mehr.

wird auf dem Quectel-Stand eine Reihe von Geräten vorstellen, darunter den Jumpstart 5G, einen vollständig zertifizierten, allumfassenden, anschlussfertigen IoT-Computer für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, ein 4G/LTE Cellular Modem Kit für Raspberry Pi eine vielseitige 4G/LTE-Konnektivitätslösung für Raspberry Pi und den Pico LTE, eine umfassende Plattform für globale Mobilfunkkonnektivität Low-Power-IoT, vorintegriert mit AWS IoT, Azure IoT mehr. Ricon wird den S9980DSL-LTEv2 High-Speed Fiber Optical xDSL Fixed/Wireless Router mit integrierter 4.5G Cellular Interface und den S9955OUT-5G Industrial Outdoor Router vorstellen.

wird den S9980DSL-LTEv2 High-Speed Fiber Optical xDSL Fixed/Wireless Router mit integrierter 4.5G Cellular Interface und den S9955OUT-5G Industrial Outdoor Router vorstellen. Roltek zeigt sein Edge Pro LTE8421 4G IOT Gateway, das mit dem Quectel EG915 Modul entwickelt wurde, um eine nahtlose und zuverlässige Konnektivität auch unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten

zeigt sein Edge Pro LTE8421 4G IOT Gateway, das mit dem Quectel EG915 Modul entwickelt wurde, um eine nahtlose und zuverlässige Konnektivität auch unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten ZCS Rasenmäher-Roboter: Der autonome Rasenmäher-Roboter von ZCS, der mit dem Quectel-Modul der LG69T-Serie, einem Dualband-Multikonstellations-GNSS-Modul mit DR/RTK für die Automobilindustrie, betrieben wird, demonstriert die Zukunft der intelligenten, vernetzten Landschaftsgestaltung.

Als Teil des Quectel-Standes wird Ikotek, ein führender IoT-Original-Design-Hersteller (ODM), dort seine Fähigkeiten in den Bereichen IoT-Gerätedesign, -Herstellung und -Zertifizierung präsentieren und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten, um die Komplexität zu reduzieren, die Markteinführung zu beschleunigen, Risiken zu beseitigen und Kosten zu senken.

Und schließlich wird Acceleronix ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, der sich in erster Linie auf die Betreuung von OEMs und Unternehmen konzentriert, auf dem Quectel-Stand vertreten sein. Als Anbieter von Edge-Device-Management-Software, Connectivity-as-a-Service, spezialisierter vertikaler Software und mobilen Anwendungen bietet Acceleronix umfassende Lösungen, die auf alle Facetten des IoT-Produktlebenszyklus zugeschnitten sind und von der Entwicklung bis zum Datenmanagement und zur Visualisierung reichen.

Besucher der Embedded World finden Quectel am Stand 3-318.

