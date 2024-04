Whitehorse Liquidity Partners gab heute die Umbenennung in Dawson Partners (zusammen mit seinen Beratungsgesellschaften, "Dawson" oder das "Unternehmen") bekannt. Dies stellt das nächste Kapitel in der Entwicklung des Unternehmens als führender globaler alternativer Vermögensverwalter dar, der sich auf die Bereitstellung innovativer strukturierter Lösungen für die privaten Märkte konzentriert.

"Letztes Jahr haben wir uns mit der Eröffnung eines Büros in London auf den Weg in die Welt gemacht. Als wir uns auf diese Reise begaben, wurde uns klar, dass wir eine differenzierte Marke schaffen mussten, die wir auf der ganzen Welt besitzen können", sagte Yann Robard, Managing Partner von Dawson. "Wir haben uns für Dawson als neuen Namen entschieden, da die Idee zu dieser Firma im Yukon Territorium entstanden ist und Dawson eine der geschichtsträchtigsten Städte ist. Es ist ein Name, der unseren Wurzeln treu bleibt und uns gleichzeitig für das nächste Kapitel von Wachstum und Innovation positioniert, während wir unsere Reise zur erfolgreichen Skalierung fortsetzen."

Er fügte hinzu: "Unser Name ändert sich, aber was wir tun und wie wir es tun, ändert sich nicht. Die Eigentümer, die Führung, die Strategie und die Angebote der Firma bleiben unverändert. Wir sind immer noch das gleiche Unternehmen mit dem gleichen Fokus. Das Einzige, was sich ändert, ist unser Name und unser Logo."

"Wir sagen immer: Groß ist schön, Wachstum ist gut und Größe ist wichtig. Die Größe hat uns befähigt, nicht gestört. Wir glauben, dass wir besser, schneller und stärker geworden sind, weil wir uns auf maßvolles Wachstum und erfolgreiche Skalierung konzentriert haben. Heute sind wir sicherlich besser ausgestattet, besser informiert und ausgefeilter als je zuvor", sagte Robard. "Wir sind unglaublich dankbar für die Unterstützung, die wir auf unserem bisherigen Weg erhalten haben, und wir freuen uns noch mehr auf das, was noch kommen wird."

Seit seiner Gründung hat Dawson mehr als 15 Mrd. USD eingesammelt, über 20 Mrd. USD platziert und mehr als 225 Transaktionen abgeschlossen. Dawson hat sein Team behutsam auf mehr als 175 Fachleute erweitert.

Über Dawson Partners ("Dawson")

Dawson ist ein weltweit führender alternativer Vermögensverwalter, der sich auf die Bereitstellung innovativer strukturierter Lösungen für die privaten Märkte konzentriert. Dawson wurde 2015 als Whitehorse Liquidity Partners gegründet und bietet LPs und GPs maßgeschneiderte Portfoliofinanzierungs- und Liquiditätslösungen. Dawson verfolgt einen differenzierten Ansatz bei der Auswahl, Zusammenstellung, Strukturierung und Verwaltung maßgeschneiderter Portfolios, um den Anforderungen eines wachsenden Marktes gerecht zu werden, und ist bestrebt, seinen Anlegern einzigartige Produktangebote zu machen. Bis zum 31. März 2024 hat das Unternehmen mehr als 15 Mrd. USD an Zusagen erhalten und über 20 Mrd. USD in mehr als 225 Transaktionen eingesetzt. Dawson beschäftigt mehr als 175 Mitarbeiter und hat Hauptniederlassungen in Toronto, Kanada und London, Großbritannien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dawsonpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240408171915/de/

Contacts:

Amanda Robinson

arobinson@dawsonpartners.com