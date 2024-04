Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche nach schwankendem Verlauf nachgegeben. Verantwortlich hierfür waren ausgerechnet robuste US-Konjunkturdaten wie die Arbeitsmarktzahlen. Diese ließen an den Märkten die Zweifel wachsen, ob die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen in diesem Jahr im noch vor Kurzem erwarteten Umfang oder sogar überhaupt ...

