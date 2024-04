Duluth, Ga. (ots/PRNewswire) -Neue führende Marke kombiniert Präzisionstechnologien von Precision Planting und PTx TrimbleAGCO Corporation (NYSE: AGCO), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Landmaschinen und Präzisions-Agrartechnologie, gab heute die Einführung von PTx bekannt, einer neuen Marke für sein Precision Ag-Portfolio. PTx kombiniert Präzisions-Agrartechnologien aus den Eckpfeilern des AGCO-Technologiespektrums: Precision Planting und sein neuestes Joint Venture (JV), PTx Trimble.Die strategische Ausrichtung dieser Marken wird das rasche Wachstum des technologischen Wandels von AGCO erleichtern und die künftige Entwicklung und den Vertrieb von Agrartechnologien der nächsten Generation für Landwirte und Erstausrüster (OEMs) unterstützen.PTx wird Landwirte auf der ganzen Welt über drei Markteinführungskonzepte bedienen. Spezialisierte Händler für Präzisionslandwirtschaft helfen den Landwirten bei der Nachrüstung von Geräten fast aller Marken und Jahrgänge, die sie bereits besitzen, mit den neuesten Technologien. PTx wird auch seine Beziehungen zu mehr als 100 OEM-Partnern ausbauen, die Produkte aus dem PTx-Portfolio direkt im Werk integrieren können. Auch die neuen Maschinen der führenden AGCO-Marken Fendt, Massey Ferguson und Valtra werden werkseitig mit der Technologie aus dem PTx-Portfolio ausgestattet sein.Seth Crawford, Senior Vice President und General Manager PTx, wird die neue Organisation als branchenführende, flottenübergreifende Plattform für die Präzisionslandwirtschaft leiten, die Landwirte auf der ganzen Welt bedient."Wir sind der Meinung, dass die Technologie den Landwirten die Flexibilität geben sollte, mit verschiedenen Marken und über den gesamten Erntezyklus hinweg zu arbeiten", so Crawford. "Durch die PTx-Portfolio-Angebote innerhalb von Precision Planting und PTx Trimble werden wir nahtlos kompatible, leistungsstarke und einfache Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft anbieten. Wir wissen, dass die Landwirtschaft einfacher ist, wenn die Plattformen miteinander kommunizieren - und wenn diese Systeme von Experten entwickelt und unterstützt werden, die die Landwirte verstehen. Das ist es, was PTx unseren Kunden auf der ganzen Welt verspricht."Der Name PTx ist in der Tradition von AGCO verwurzelt: Präzisionslandwirtschaft (P) und fortschrittliche Technologien (T), die durch nahtlose, intelligente und auf die Landwirte ausgerichtete Technologien die Auswirkungen für die Landwirte vervielfachen (x).Das Symbol stellt die präzisen Reihen und Felder in der Landwirtschaft dar und erzählt eine Geschichte der globalen Verbindung. Um dem Markt ein einheitliches Angebot zu präsentieren, wird die visuelle Identität von Precision Planting als Teil des neuen PTx-Markenportfolios weiterentwickelt, wobei die bekannte Maispflanze der Marke als Anspielung auf ihr reiches Erbe beibehalten wird. Die visuelle Identität von PTx Trimble spiegelt die der führenden Marke PTx wider.AGCO schloss die Joint-Venture-Transaktion mit Trimble am 1. April 2024 ab um PTx Trimble zu gründen. Andrew Sunderman wurde zum General Manager von PTx Trimble ernannt. Sundermans 12-jährige Erfahrung in verschiedenen globalen AGCO-Funktionen, darunter zuletzt als Leiter des JV-Integrationsteams, qualifiziert ihn für die Leitung dieses Geschäftsbereichs."Landwirte verlassen sich auf Präzisions-Agrartechnologien, um ihre Erträge zu steigern, Abfälle zu reduzieren und ihre Ressourcen zu maximieren", so Sunderman. "Die Markteinführung von PTx und die Gründung des PTx Trimble JV ermöglichen es uns, Landwirte noch besser zu unterstützen, indem wir ihnen Retrofit- und Factory-Fit-Lösungen anbieten, um ihre finanziellen und betrieblichen Ziele zu erreichen."Keith Crow wird Precision Planting weiterhin als General Manager leiten.PTx reiht sich in das weltweit führende Markenportfolio von AGCO ein, zu dem auch Fendt, Massey Ferguson, GSI und Valtra gehören. Weitere Informationen über PTx finden Sie unter www.ptxag.com.Informationen über AGCO AGCO (NYSE: AGCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und landwirtschaftlicher Präzisionstechnologie. AGCO bietet Landwirten und OEM-Kunden einen Mehrwert durch sein differenziertes Markenportfolio mit Kernmarken wie Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, PTx und Valtra®. AGCOs umfassendes Angebot an Maschinen, intelligenten Landwirtschaftslösungen und Dienstleistungen hilft Landwirten, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. Das 1990 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA, erzielte 2023 einen Nettoumsatz von rund 14,4 Mrd. USD . Weitere Informationen finden Sie unter www.AGCOcorp.com. Für Unternehmensnachrichten, Informationen und Veranstaltungen folgen Sie uns bitte auf X: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten über X, folgen Sie bitte dem Hashtag AGCOIR.Video - https://www.youtube.com/watch?v=BXfoQxPNZK0Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2381403/ptx_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/agco-bringt-ptx-auf-den-markt-ein-prazisions-argrar-portfolio-zur-beschleunigung-der-technologischen-transformation-302110870.htmlPressekontakt:Aryn Drawdy,Corporate Communications Director,Aryn.Drawdy@AGCOcorp.comOriginal-Content von: AGCO Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14896/5752534