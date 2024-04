Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Börsenpsychologen Joachim Goldberg analysiert im wO-Interview die aktuelle Lage und die erwartete Entwicklung der Kapitalmärkte im zweiten Quartal. Laut Goldberg gibt es bemerkenswerte Parallelen zum Jahresbeginn, sowohl in der Marktdynamik als auch in der Stimmung der Investoren. Trotz der Anpassung der Zinserwartungen in den USA, von sechs auf nun zwei mögliche Senkungen, und einer leicht rückläufigen Hoffnung auf diese, steigen die Aktienmärkte weiter. Institutionelle Investoren scheinen jedoch vorsichtiger zu sein und nicht voll am Aufwärtstrend teilzunehmen, was zu wiederholten Eindeckungen führt. Goldberg hält mittlerweile eine technische Korrektur oder eine längere Konsolidierung für möglich. Die USA zeigen sich optimistischer, getrieben von Themen wie KI und Rüstung, abseits der Zinserwartungen. Goldberg betont, dass trotz der turbulenten Zeiten kein Extremoptimismus oder -pessimismus vorherrscht, was eine explosionsartige Marktentwicklung unwahrscheinlich macht. Jetzt das komplette Interview ansehen! Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und verpassen Sie künftig kein Video mehr!