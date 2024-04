REDMOND, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Softwarekonzern Microsoft gab bekannt, eine neue Einheit für künstliche Intelligenz (KI) in der britischen Metropole London zu eröffnen. Die Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT, ISIN: US5949181045) kündigte am 7. April 2024 an, einen neuen KI-Hub im Herzen Londons zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...