ATLANTA, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matmerize, Inc., ein bahnbrechendes Unternehmen für KI-basierte Polymerinformatik, und CJ Biomaterials, eine Abteilung des südkoreanischen Unternehmens CJ CheilJedang und ein Hauptproduzent von Polyhydroxyalkanoat (PHA)-Biopolymeren, haben sich zusammengeschlossen, um Innovationen im Bereich nachhaltiger Polymerlösungen voranzutreiben, die auf die Bekämpfung der Plastikverschmutzung abzielen. In einer kürzlich erfolgten Zusammenarbeit mit Matmerize testete CJ Biomaterials erfolgreich die cloudbasierte KI-Plattform PolymRize von Matmerize, um biobasierte Polymere zu optimieren und sicherzustellen, dass sie bestimmte Leistungskriterien in einem breiten Spektrum von Anwendungen erfüllen.



Menschliches Leben und Plastik sind untrennbar geworden, aber die Umweltbelastung durch Plastikmüll ist unbestreitbar. Da jedes Jahr mehr als 9 Millionen Tonnen vom Menschen verursachter Plastikmüll in die Ozeane gelangen, war die Dringlichkeit, nachhaltige Alternativen zu finden, noch nie so groß. Als Antwort auf diese Herausforderung entwickelte CJ Biomaterials PHACT, ein bahnbrechendes, zu 100 % biobasiertes Polyhydroxyalkanoat (PHA), das durch ein innovatives Fermentationsverfahren hergestellt wird und sich auf natürliche Weise im Boden und im Meer abbaut, wodurch die schädlichen Auswirkungen der Plastikverschmutzung auf die Meeres-Ökosysteme gemindert werden.

Eine der größten Herausforderungen bei der Materialentwicklung ist der langwierige und ressourcenintensive Prozess der Charakterisierung der Kerneigenschaften. Durch die Nutzung der kundenspezifischen Modellschulung und der prädiktiven Analyseplattform PolymRize von Matmerize war CJ Biomaterials in der Lage, die Leistung neu entwickelter Materialien schnell abzuschätzen, was eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglichte und den Zeit- und Kostenaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Methoden reduzierte.

Weitere Informationen zur innovativen PolymRize-Plattform finden Sie unter: https://www.matmerize.com/polymrize

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken

"Die Zusammenarbeit mit CJ Biomaterials geht über unsere F&E-Bemühungen hinaus. Sie hat erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitseffizienz und die Kostenreduzierung, da Experimente mithilfe von Fachwissen und maschinellen Lernfähigkeiten priorisiert werden können. Dieses Engagement für Innovation fördert nicht nur nachhaltige Praktiken, sondern sichert auch einen Wettbewerbsvorteil für CJ Biomaterials in der Polymer- und Kunststoffbranche." - Dr. Chiho Kim, CTO, Matmerize, Inc.

Indem Matmerize, Inc. und CJ Biomaterials weiterhin eine Vorreiterrolle für Innovation in der Polymerentwicklung einnehmen, setzen sich die Unternehmen dafür ein, positive Umweltveränderungen voranzutreiben und eine grünere, nachhaltige Zukunft für kommende Generationen zu gestalten.

Über Matmerize:

Matmerize, eine Ausgründung aus dem Georgia Institute of Technology, steht an der Spitze der Entwicklung bahnbrechender Lösungen, die die Lücke zwischen KI und Werkstofftechnik schließen. Die PolymRize-Plattform von Matmerize nutzt virtuelles Screening und KI-Algorithmen, um optimale Materialien zu identifizieren. Dadurch können Technologen ihre experimentellen Bemühungen mit Präzision und Effizienz auf die vielversprechendsten Optionen konzentrieren. Dieser Ansatz beschleunigt den Materialentwicklungsprozess erheblich und spart wertvolle Zeit und Ressourcen. PolymRize steht für einen Paradigmenwechsel in der Branche, der den Kunden einen Vorsprung vor Mitbewerbern verschafft und Innovationen in einem noch nie dagewesenen Tempo vorantreibt.

Über CJ Biomaterials:

CJ Biomaterials mit Hauptsitz in Woburn im US-Bundesstaat Massachusetts entwickelt nachhaltige Lösungen, die Herausforderungen in Zusammenhang mit Plastikabfällen angehen und sich positiv auf unseren Planeten, die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken. Das Unternehmen erfindet und produziert Biopolymere und biobasierte Chemikalien als Teil einer langfristigen Vision für eine nachhaltigere Zukunft, indem es echte Kreislauflösungen ermöglicht, die viele nicht recycelbare, nicht wiederverwendbare und auf fossilen Brennstoffen basierende Kunststoffe und Chemikalien ersetzen. CJ Biomaterials ist ein weltweit führendes Unternehmen für die Herstellung von Polyhydroxyalkanoaten (PHA) - sowohl von Polymeren als auch von damit verbundenen Grundchemikalien. CJ Biomaterials, eine Geschäftseinheit von CJ BIO, ist Teil von CJ CheilJedang, einem globalen Lifestyle-Unternehmen mit der Vision, ein besseres Leben voller Gesundheit, Glück und Komfort zu inspirieren.

