Nordex Group erhält von EDF Renewables Aufträge über 295 MW in Südafrika



09.04.2024 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 9. April 2024. EDF Renewables (South Africa) - eine Tochtergesellschaft von EDF Renouveables und Electricité de France (EDF) - hat Ende März der Nordex Group Aufträge für zwei Windenergieprojekte in Südafrika erteilt. Das Cluster Korosun 2, das aus den Projekten Umsobomvu und Hartebeesthoek besteht, wird 50 Turbinen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtleistung von 295 MW umfassen. Die Nordex Group wird auch für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen für einen Zeitraum von 20 Jahren verantwortlich sein. Das Cluster Korosun 2 entsteht zwischen den Provinzen Eastern Cape und Northern Cape. Die Infrastrukturarbeiten haben begonnen, die Inbetriebnahme der Anlagen ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Jeder der zwei Windparks wird aus 25 Turbinen mit einer Gesamtkapazität von 147,5 MW bestehen. Die Anlagen des Typs N163/5.X errichtet die Nordex Group auf Stahlrohrtürmen mit 118 Meter Nabenhöhe. Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group: "Wir sind stolz, EDF Renewables beim Ausbau der Windenergie in Südafrika mit unseren N163-Anlagen zu unterstützen und damit einen Beitrag zur Reduzierung der Abhängigkeit von Kohle im Land zu leisten." Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 50 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA (aktuell nicht aktiv) und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

