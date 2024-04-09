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WKN: A0LHLX | ISIN: US98387E2054 | Ticker-Symbol: PJP
Lang & Schwarz
09.04.24
08:30 Uhr
6,400 Euro
-6,400
-100,00 %
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
RUSSLAND
1-Jahres-Chart
X5 RETAIL GROUP NV GDR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
X5 RETAIL GROUP NV GDR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,4006,40008:31
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5-Tage-Chart
ACP ENERGY
ACP ENERGY PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACP ENERGY PLC0,0500,00 %
AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD0,0270,00 %
AUSTRALIS CAPITAL INC0,0090,00 %
AVZ MINERALS LIMITED0,512-100,00 %
BANK OF JINZHOU CO LTD0,1630,00 %
BC CRAFT SUPPLY CO LTD0,2700,00 %
BELLROCK BRANDS INC0,0280,00 %
BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK0,0140,00 %
BITRUSH CORP--
CANADIAN GOLDCAMPS CORP0,1870,00 %
CANAFARMA HEMP PRODUCTS CORP0,0390,00 %
CANN GLOBAL LIMITED0,0130,00 %
CHALICE BRANDS LTD0,1680,00 %
COINANALYST CORP0,0010,00 %
ECOGREEN INTERNATIONAL GROUP LTD0,2170,00 %
ELIXXER LTD0,8140,00 %
EMPRESAS ICA SAB DE CV--
EVRAZ PLC1,0100,00 %
EZRA HOLDINGS LIMITED--
FIREFINCH LIMITED0,133-100,00 %
FIX PRICE GROUP PLC GDR0,5000,00 %
G3 EXPLORATION LIMITED0,2520,00 %
GUYANA GOLDSTRIKE INC0,0920,00 %
HELLO PAL INTERNATIONAL INC0,0670,00 %
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC GDR2,4600,00 %
HOME REIT PLC0,3780,00 %
HYFLUX LTD0,1260,00 %
I3 INTERACTIVE INC0,0130,00 %
IKANIK FARMS INC0,0120,00 %
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM SA0,5540,00 %
INTELLABRIDGE TECHNOLOGY CORPORATION0,2840,00 %
IONIC BRANDS CORP0,0050,00 %
LEANLIFE HEALTH INC0,0110,00 %
LIDA RESOURCES INC0,2560,00 %
LYNX GLOBAL DIGITAL FINANCE CORPORATION0,0440,00 %
MCCOLLS RETAIL GROUP PLC0,0010,00 %
MEDCOLCANNA ORGANICS INC0,0010,00 %
MIDAS HOLDINGS LIMITED--
NOK AIRLINES PCL0,0110,00 %
OKEY GROUP SA GDR0,5050,00 %
ORAGIN FOODS INC0,0270,00 %
ORION METALS LIMITED0,0200,00 %
ORION NUTRACEUTICALS INC0,3480,00 %
PEEKABOO BEANS INC0,0050,00 %
PETROTEQ ENERGY INC0,0080,00 %
PROTEAN ENERGY LIMITED0,0030,00 %
QIWI PLC B ADR4,4000,00 %
RAFFLES FINANCIAL GROUP LIMITED1,9900,00 %
ROCKPOOL ACQUISITIONS PLC0,0590,00 %
ROS AGRO PLC GDR0,005-100,00 %
ROTO-GRO INTERNATIONAL LIMITED0,0060,00 %
RYU APPAREL INC0,0130,00 %
SAVANNAH ENERGY PLC0,3250,00 %
SILVER BEAR RESOURCES PLC0,0280,00 %
SINO GRANDNESS FOOD INDUSTRY GROUP LIMITED0,0030,00 %
SINOVAC BIOTECH LTD--
SNOWY OWL GOLD CORP0,0180,00 %
SPROUTLY CANADA INC0,0110,00 %
TELECURE TECHNOLOGIES INC0,0560,00 %
TGS ESPORTS INC0,0340,00 %
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL NVDR0,1050,00 %
TITAN INVO TECHNOLOGY LTD0,0030,00 %
TONGAAT HULETT LIMITED0,2300,00 %
VALDOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC0,0110,00 %
VERY GOOD FOOD COMPANY INC0,0620,00 %
WAY OF WILL INC0,0260,00 %
WILUNA MINING CORPORATION LIMITED0,1350,00 %
WPD PHARMACEUTICALS INC0,0270,00 %
X5 RETAIL GROUP NV GDR6,400-100,00 %
XRAPPLIED TECHNOLOGIES INC0,0120,00 %
YANDEX NV9,000-100,00 %
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