The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.04.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2024
ISIN Name
CA45790Y1043 INTELLABRIDGE TECH.CORP.
XS2085883119 CHN S. CITY 19/24
DE000HLB4298 LB.HESS.THR.CARRARA07B/23
USU1453PAH48 CARRIER GLOB 23/25 REGS
CA5218551060 LEANLIFE HEALTH INC.
USU1453PAN16 CARRIER GLOB 23/34 REGS
AU000000AVZ6 AVZ MINERALS LTD.
GB00BJ3VW957 MCCOLLS RE.GR.(WI) LS-001
GB00BJHPK447 NEU.C.FINANC 19/24MTN N.F
ES0143421073 INNOVATIVE SOL.EC.EO-,001
CA55183P1071 LYNX GLOBAL DIGITAL FINL.
SG1J47889782 HYFLUX LTD
DE000DK0Z4C6 DEKA DL FESTZINS 21/24
CA88340B1094 THE VERY GOOD FOOD CO.INC
DE000DK05AB5 DEKA NK FESTZINS 22/24
CA83344G1054 SNOWY OWL GOLD CORP.
CA5317063074 LIDA RESOURCES INC
AT0000A1KKE8 ERSTE GP BNK 16-24MTN1507
CA98422K1093 XRAPPLIED TECHNOLO. INC.
DE000A14J3E0 BERLIN, LAND LSA15/24A464
CA58406X1050 MEDCOLCANNA ORGANICS
DE000LB00DC0 LBBW VOW3 BOA SZ P 15/24
CA19260U1084 COINANALYST CORP.
CA4622024095 IONIC BRANDS CORP.
CA28660W2004 ELIXXER LTD
CA45073W1068 I3 INTERACTIVE INC.
KYG9135P1063 TITAN INVO TECHNO. HD-,01
CA09173X1096 BITRUSH CORP.
GB00BF2P1260 SILVER BEAR RES LS-,001
CA9190672076 VALDOR TECH. INTL
KYG2920K1013 ECOGREEN INTL GRP HD-,10
KYG7353K1067 RAFFLES FINL GRP O.N.
AU000000POW6 PROTEAN ENERGY LTD.
SG1P73919000 MIDAS HOLDINGS LTD.SD-,04
US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005
CA87250P1080 TGS ESPORTS INC.
CA4234071054 HELLO PAL INTERN. INC.
MXP371491046 EMPRESAS ICA S.A.B.D.C.V.
CA05259R1073 AUSTRALIS CAPITAL INC.
GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05
AGP8696W1045 SINOVAC BIOTECH DL-,001
AU000000AC89 AUSCANN GROUP HLDGS O.N.
CA1358702027 CANADIAN GOLDCAMPS CORP.
CA94412Y1007 WAY OF WILL INC.A
AU000000ORM3 ORION METALS LTD
AU0000038085 CANN GLOBAL LTD
ID1000052509 BENTOEL INTL INV. RP 50
AU000000RGI7 ROTO-GRO INTERN. LTD O.N.
CA13683D1087 CANAFARMA HEMP PROD.CORP.
GB00BP41S218 SAVANNAH ENERGY LS 0,001
CA40356P2098 GUYANA GOLDSTRIKE
SG1O34912152 EZRA HOLDINGS LTD
NL0009805522 YANDEX N.V. CL.A DL -,01
AU0000114522 FIREFINCH LTD
US6708662019 O'KEY GROUP SA GDR REG S
CA15756R1047 CHALICE BRANDS LTD. O.N.
US33835G2057 FIX PRICE GROUP GDR REG.S
CA85209J1084 SPROUTLY CDA INC.
GB00BJP5HK17 HOME REIT PLC LS -,01
CA45175C1077 IKANIK FARMS INC.
CA71678B1076 PETROTEQ ENERGY INC.
CA68629J2056 ORION NUTRACEUTICALS INC.
SG2G19997136 SINO GRAND.FOOD GRP
US40425X4079 HMS HYDR.MA.+SYS GDR REGS
US7496552057 ROS AGRO PLC GDR REG S 1
CA74979J4072 RYU APPAREL INC.
CA07335D2014 BC CRAFT SUPPLY
CA92941F1053 WPD PHARMACEUTICALS
CA07987E1016 BELLROCK BRANDS INC.
AU0000164139 WILUNA MINING CORP.
CA70538A1012 PEEKABOO BEANS
GB00BNVSX371 ACP ENERGY PLC LS-,002
CA6840221064 ORAGIN FOODS INC.
TH0245010R19 THAI AIR.ITL -NVDR- BA 10
KYG409381053 G3 EXPLORATION DL -,001
ZAE000096541 TONGAAT-HULETT LTD RC 1
TH4601010010 NOK AIRLINES -FGN- BA 1
CNE1000023B0 BANK OF JINZHOU H YC 1
US98387E2054 X 5 RET. G.SP.GDR REGS1/4
GB00BF2MWC40 ROCKPOOL ACQUISI. LS -,05
CA87931L1040 TELECURE TECHNOLOG. INC.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2024
ISIN Name
CA45790Y1043 INTELLABRIDGE TECH.CORP.
XS2085883119 CHN S. CITY 19/24
DE000HLB4298 LB.HESS.THR.CARRARA07B/23
USU1453PAH48 CARRIER GLOB 23/25 REGS
CA5218551060 LEANLIFE HEALTH INC.
USU1453PAN16 CARRIER GLOB 23/34 REGS
AU000000AVZ6 AVZ MINERALS LTD.
GB00BJ3VW957 MCCOLLS RE.GR.(WI) LS-001
GB00BJHPK447 NEU.C.FINANC 19/24MTN N.F
ES0143421073 INNOVATIVE SOL.EC.EO-,001
CA55183P1071 LYNX GLOBAL DIGITAL FINL.
SG1J47889782 HYFLUX LTD
DE000DK0Z4C6 DEKA DL FESTZINS 21/24
CA88340B1094 THE VERY GOOD FOOD CO.INC
DE000DK05AB5 DEKA NK FESTZINS 22/24
CA83344G1054 SNOWY OWL GOLD CORP.
CA5317063074 LIDA RESOURCES INC
AT0000A1KKE8 ERSTE GP BNK 16-24MTN1507
CA98422K1093 XRAPPLIED TECHNOLO. INC.
DE000A14J3E0 BERLIN, LAND LSA15/24A464
CA58406X1050 MEDCOLCANNA ORGANICS
DE000LB00DC0 LBBW VOW3 BOA SZ P 15/24
CA19260U1084 COINANALYST CORP.
CA4622024095 IONIC BRANDS CORP.
CA28660W2004 ELIXXER LTD
CA45073W1068 I3 INTERACTIVE INC.
KYG9135P1063 TITAN INVO TECHNO. HD-,01
CA09173X1096 BITRUSH CORP.
GB00BF2P1260 SILVER BEAR RES LS-,001
CA9190672076 VALDOR TECH. INTL
KYG2920K1013 ECOGREEN INTL GRP HD-,10
KYG7353K1067 RAFFLES FINL GRP O.N.
AU000000POW6 PROTEAN ENERGY LTD.
SG1P73919000 MIDAS HOLDINGS LTD.SD-,04
US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005
CA87250P1080 TGS ESPORTS INC.
CA4234071054 HELLO PAL INTERN. INC.
MXP371491046 EMPRESAS ICA S.A.B.D.C.V.
CA05259R1073 AUSTRALIS CAPITAL INC.
GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05
AGP8696W1045 SINOVAC BIOTECH DL-,001
AU000000AC89 AUSCANN GROUP HLDGS O.N.
CA1358702027 CANADIAN GOLDCAMPS CORP.
CA94412Y1007 WAY OF WILL INC.A
AU000000ORM3 ORION METALS LTD
AU0000038085 CANN GLOBAL LTD
ID1000052509 BENTOEL INTL INV. RP 50
AU000000RGI7 ROTO-GRO INTERN. LTD O.N.
CA13683D1087 CANAFARMA HEMP PROD.CORP.
GB00BP41S218 SAVANNAH ENERGY LS 0,001
CA40356P2098 GUYANA GOLDSTRIKE
SG1O34912152 EZRA HOLDINGS LTD
NL0009805522 YANDEX N.V. CL.A DL -,01
AU0000114522 FIREFINCH LTD
US6708662019 O'KEY GROUP SA GDR REG S
CA15756R1047 CHALICE BRANDS LTD. O.N.
US33835G2057 FIX PRICE GROUP GDR REG.S
CA85209J1084 SPROUTLY CDA INC.
GB00BJP5HK17 HOME REIT PLC LS -,01
CA45175C1077 IKANIK FARMS INC.
CA71678B1076 PETROTEQ ENERGY INC.
CA68629J2056 ORION NUTRACEUTICALS INC.
SG2G19997136 SINO GRAND.FOOD GRP
US40425X4079 HMS HYDR.MA.+SYS GDR REGS
US7496552057 ROS AGRO PLC GDR REG S 1
CA74979J4072 RYU APPAREL INC.
CA07335D2014 BC CRAFT SUPPLY
CA92941F1053 WPD PHARMACEUTICALS
CA07987E1016 BELLROCK BRANDS INC.
AU0000164139 WILUNA MINING CORP.
CA70538A1012 PEEKABOO BEANS
GB00BNVSX371 ACP ENERGY PLC LS-,002
CA6840221064 ORAGIN FOODS INC.
TH0245010R19 THAI AIR.ITL -NVDR- BA 10
KYG409381053 G3 EXPLORATION DL -,001
ZAE000096541 TONGAAT-HULETT LTD RC 1
TH4601010010 NOK AIRLINES -FGN- BA 1
CNE1000023B0 BANK OF JINZHOU H YC 1
US98387E2054 X 5 RET. G.SP.GDR REGS1/4
GB00BF2MWC40 ROCKPOOL ACQUISI. LS -,05
CA87931L1040 TELECURE TECHNOLOG. INC.