DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MEYER WERFT - Die auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisierten Meyer Werft holt einen externen Restrukturierungsexperten an Bord, um das hoch verschuldete, traditionsreiche Familienunternehmen aus Papenburg an der Ems zu stabilisieren. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, wurden am Montagnachmittag wichtige Geschäftspartner und Banken des Unternehmens informiert, dass der Sanierer Ralf Schmitz als Chief Restructuring Officer (CRO) die operative Sanierung des Unternehmens begleiten wird. Schmitz war zuletzt bei der Neuausrichtung des Essener Energiekonzerns Steag im Einsatz und ebnete den Weg für einen Verkauf des Unternehmens. (Wirtschaftswoche)

GALERIA - Eine Entscheidung im Bieterkampf um die Warenhauskette ist laut Handelsblatt offenbar gefallen. Wie die Zeitung mit Verweis auf Verhandlungskreise berichtet, soll der US-Investor NRDC Equity Partners den Zuschlag für den Betrieb der 92 Warenhäuser bekommen. Dahinter stecke der US-Unternehmer Richard Baker, dem auch die Mehrheit am Warenhausunternehmen Hudson's Bay Company und Saks Fifth Avenue gehört. Baker war über HBC bereits vier Jahre lang Eigentümer von Kaufhof, bevor er die Warenhauskette 2019 an die Signa-Gruppe verkaufte. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus habe am Montagabend den Gläubigerausschuss über die Entscheidung informiert, die Verträge sollen am Dienstag unterzeichnet werden. Ein nennenswerter Kaufpreis dürfte nicht fließen. Es wird eher darum gehen, wie viel der neue Eigentümer in die verbleibenden Standorte investiert. Ein größerer Teil der inzwischen 92 Häuser dürfte geschlossen werden (Handelsblatt)

CLEARSTREAM/SWIAT - Das von Deka, LBBW und Standard Chartered geführte Fintech Swiat wird laut Börsen-Zeitung mit seinen selbstentwickelten technologischen Anwendungsfällen Teil eines EZB-Projekts, das die Abwicklung von auf Blockchain-Plattformen erfassten Finanztransaktionen in Zentralbankgeld erproben soll. Wie am Montag bekannt wurde, nimmt auch Clearstream an der ersten Testwelle teil - als einziger Zentralverwahrer. (Börsen-Zeitung)

TAIWAN - Taiwanische Unternehmen erwägen der Financial Times zufolge eine Verlagerung ihrer Unternehmenszentralen nach Übersee, um sich gegen einen chinesischen Angriff zu schützen. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Redaktion: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2024 01:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.