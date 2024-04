Enormes Kurspotenzial: Rohstoff-Geheimtipp: Startet nach dieser News JETZT der Kursturbo?

Anzeige / Werbung

Nutzen Sie beim Investieren das Hacke-und-Schaufel-Prinzip! Investieren Sie lieber in zukünftige Lieferanten!

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

Canter Resources Corp (ISIN: CA13810W1023 · WKN: A3DE55 · CSE:CRC · FRAU:6O1) ein junges Mineralexplorationsunternehmen, hat erst vor wenigen Monaten durch eine spektakuläre Übernahme in den USA in Nevada auf sich aufmerksam gemacht. Schon damals schrieben wir unseren Lesern, dass dieses Unternehmen von den aktuellen Entwicklungen in den USA maximal profitieren!

Gestern liefen dann erneut wichtige, kursbewegende News über die Ticker, die wegen der Zeitverschiebung Anleger in Nordamerika erst in einigen Stunden lesen und darauf handeln können.

Canter Resources erweitert das prestigeträchtige Columbus-Projekt auf ca. 30.000 Acres, um das westliche Lithium Sole-Ziel abzudecken

Nach der Fertigstellung der 3D-Modellierung, von der wir vor Kurzem berichtet haben, ist das Technik-Team unverzüglich zum Standort aufgebrochen, um den begrenzten offenen Boden entlang der westlichen Grenze des Lithium-Bor-Projekts Columbus abzustecken. Der vollständige Datensatz der Oberflächenbeprobungen enthält hochgradig anomale Lithium- ("Li")-Werte entlang der bisherigen westlichen Grenze des Unternehmens und darüber hinaus. Das gesamte Landpaket beläuft sich nun auf beeindruckende 29.600 Acres was in etwa 119 km² entspricht.

Aber schauen Sie einmal in diesem Video selbst (einmal im fenster rechts zum Video runter scrollen und dann mit Play das Video starten):

Joness Lang, CEO von Canter Resources wird nach diesen News wie folgte zitiert:

Wir freuen uns sehr, dass wir unser Landpaket bei Columbus erheblich erweitern konnten, um den gesamten Bereich des aussichtsreichsten Geländes für lithiumhaltige Solen zu erfassen, bevor wir mit unseren Bohrkampagnen beginnen. Unser Team sieht ein enormes Potenzial bei Columbus und wir freuen uns darauf, mit den Geoprobe-Bohrungen zu beginnen, die in Kürze beginnen werden.

Warum sind Lithium-Projekte in Nevada derzeit im Fokus von Anlegern?

Barbara und Robert Craig sind die Pioniere bei der Erkundung nach Lithium in den USA - Seit 2008 engagierten sie sich vor allen anderen, weit bevor der Lithium-Boom startete, und steckten die besten Claims ab, bevor potenzielle Konkurrenten die kommende Nachfrage vorhersagten, und entwickeln nun ihre besten Felder. Auch bei Columbus Projekt scheinen sie erneut den richtigen Richer gehabt zu haben, worauf wir gleich noch einmal detaillierter eingehen wollen.

Befinden sich die weltweit größten Lithiumablagerung in den USA?

neuste Forschungsergebnisse aus den USA deuten darauf hin, dass sich eine neue Lithiumablagerung in Nord-Nevada befindet, die möglicherweise die größte der Welt ist.

Ein neuer Bericht der Lithium Americas Corporation, GNS Science und der Oregon State University in der Zeitschrift Wissenschaftliche Fortschritte gibt an, dass das größte Lithiumreservat der Welt tatsächlich das McDermitt Caldera sein könnte, dass sich an der Grenze zwischen Oregon und Nevada befindet.

Die US-Regierung ist sich bewusst das Nevada der Schlüssel zur Stärkung der Energiesicherheit in den USA und zur Elektrifizierung Amerikas ist und vergab in der letzten Woche ein Darlehen in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar für eine riesige Lithiummine in Nevada!

Bildquelle

Dieses Darlehen in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar zeigt die engagierten Bemühungen der US-Regierung, die Technologie für erneuerbare Energien voranzutreiben und die Lieferkette für kritische Materialien zu sichern.

Wenn Sie unserer Berichterstattung zu Canter Resources Corp ( WKN: A3DE55) gefolgt sind, wissen Sie das das Unternehmen das 9300 Hektar große Lithiumprojekt Columbus mitten im Herzen von Nevada besitzt und vor kurzem von der Nevada Division of Minerals die Genehmigungen für 10 geplante Geosonden-Bohrlöcher erhalten hat:

Canter Resources wählt Cascade für oberflächennahe Geosondenbohrungen bei Columbus aus

Die obige Nachricht lief vor zwei Tagen über die Nachrichtenagenturen und wie so oft wurde sie vom Markt nicht so richtig wahrgenommen.

Für Canter Resources Corp ( WKN: A3DE55 ) ist es der nächsten Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte:

"Das oberflächennahe Geoprobe-Programm ergänzt unsere bevorstehenden Explorationsbohrungen im Rahmen der Phase-I-Arbeiten und wird uns einen weiteren wertvollen Datensatz bei Columbus liefern. Unsere primären mit Lithium angereicherten Aquifer Ziele befinden sich in moderateren Tiefen. Dieser hochleitfähige obere Abschnitt ist jedoch faszinierend und wenn unsere erste Phase der Geosondenbohrungen erfolgreich ist, werden wir oberflächennahe Rasterbohrungen in Betracht ziehen, um das Ausmaß der oberflächennahen Mineralisierung zu definieren." Joness Lang, CEO von Canter Resources

Schnittansicht (3D-Modellausschnitt) der HSAMT-Modellierung mit Geoprobe und den ersten Standorten der Explorationsbohrungen Quelle

Sobald die Standorte vor Ort markiert und die letzten Vorbereitungen abgeschlossen sind, wird der führender Anbieter von Umwelt- und geotechnischen Bohrungen Cascade Drilling L.P. vor Ort sein, um die Geosondenbohrungen bei Columbus durchzuführen.

In der letzten Woche führte der Strategischer Berater von Canter Resources, Michael Gentile ein interessantes Interview mit Peter Grandich von Peter Grandich & Co. :

Michael Gentile gilt als einer der führenden strategischen Investoren im Junior-Bergbausektor und besitzt bedeutende Top-5-Beteiligungen an über 20 Small-Cap-Bergbauunternehmen. Auch bei Canter Resources ist Herr Gentile Großaktionär (4%) und auch eine wertvolle Unterstützung für das Führungsteam des Unternehmens mit seinem umfassenden Branchennetzwerk und seiner Erfahrung mit M&A-Transaktionen und Unternehmenswachstumsstrategien.

Schauen wir nun auf das Projekt, über das die beiden Investmentlegenden Michael Gentile und Peter Grandich in höchsten Tönen geschwärmt haben:

Das Flaggschiffprojekt Columbus Lithium-Bor

Barbara und Robert Craig sind die Pioniere bei der Erkundung nach Lithium in den USA - Seit 2008 engagierten sie sich vor allen anderen, weit bevor der Lithium-Boom startete, und steckten die besten Claims ab, bevor potenzielle Konkurrenten die kommende Nachfrage vorhersagten, und entwickeln nun ihre besten Felder.

Ihre Erfolge bei American Lithium, American Battery Technology oder Ioneer liegen auf der Hand! Eine Marktkapitalisierung von gesamt über 1 Mrd. CA$, dazu die Generierung von Bundesdarlehen oder Zuschüsse von 70 Mio. USD bis zu 1 Milliarde USD haben diese Unternehmen erhalten.

Vergleicht man die Marktkapitalisierung sowie die Förderungen aktuell bei unserer heutigen Vorstellung Canter Resources (WKN: A3DE55), dann können wir uns nur entfernt vorstellen, was diese Aktie im Jahr 2024 für ein enormes Potenzial haben wird.

Canter Resources (WKN: A3DE55), hat sich bereits die Wasserrechte für das Columbus-Gebiet gesichert und plant, wie Sie erfahren haben, mit der ersten Phase der Bohrungen zu beginnen. Diese Bohrungen werden es Canter ermöglichen, eine erste Schätzung der Mineralressourcen vorzunehmen und das Potenzial des Projekts zu bewerten.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Das Columbus Lithium-Borin Projekt zieht sich über 9300 Hektar und liegt im Herzen von Nevada!

Das Projekt liegt ~40 Meilen von Tonopah (American Battery Technology Company und American Lithium) und 28 Meilen von der einzigen in Betrieb befindlichen Lithiummine (Albemarle's Silver Peak) in Nevada, Vereinigten Staaten.

Das Lithium-Bor-Projekt im Columbus-Becken ist ganzjährig erreichbar über asphaltierte Autobahn (US95) und verfügt zudem über lokale Schotterzufahrtsstraßen. Ioneer's Projektgebiet Rhyolite Ridge ist ebenfalls nur 17 Meilen entfernt, wie Sie nachfolgender Karte entnehmen können:

Erwähnenswert: Der US-95 Highway führt auch zu Teslas Gigafactory in der Nähe von Reno!

Projekthighlights

Das Projekt besteht insgesamt aus 591 Placer-Claims mit über 23.000 Acres (~9.000 ha), was die größte Einzelflächen Position der Mineralrechte im Columbus-Becken darstellt.

Das Columbus-Becken ist hydrologisch umschlossen von potentiell mit Lithium und Bor angereichert Salzlaugen.

Frühere Oberflächen- und Grabenprobenahmen + Analyse Ergebnisse aus Schnecken-, RC- und Kernbohrungen anomales Lithium (bis zu 1.600 ppm Li ) und Bor (bis zu 23.870 ppm ).

Die aussichtsreichsten Ziele für Lithium und Bor (auf der Grundlage historischer Berichte und Geophysik) sind noch nicht erprobt.

Die jüngsten Explorationsarbeiten umfassten geophysikalische Untersuchungen und ein geplantes 5-Loch-Bohrprogramm. Durchgeführt von Luna Lithium einem privaten Unternehmen

Es wurde nur ein einziges Bohrloch niedergebracht (LUN-22- 01) mit durchschnittlich 460 ppm Li (Proben von 90 ppm bis 1.600 ppm ) und 3.446 ppm Bor von oben nach unten ( 2.182 Fuß / 665 Meter )

Zehn potenzielle Sole-Aquifere wurden dabei identifiziert

Wie Sie an der oben eingefügten Grafik erkennen können ist das Projekt umgeben von Multimilliarden Dollar Company's!

Hervorzuheben ist hier sicher Albemarles Lithiumsoleprojekt Silver Peak! Silver Peak ist der einzige Lithiumproduzent in den USA und produziert seit den 1960er Jahren - was es zu einem der größten Lithiumproduzenten der Welt macht

Silver Peak ist ein geologisches und lagerstättenartiges Analogon zum Ziel beim Columbus Lithium-Bor-Projekt und liegt nur 28 Meilen entfernt

Daher laut unser Fazit für Sie als Anleger:

Canter Resources bietet frühen Investoren die Möglichkeit, reich belohnt zu werden

Canter Resources (WKN: A3DE55) ist strategisch günstig im lithiumreichsten Bergbaugebiet der Welt positioniert.

Nevada ist ein wichtiger Standort für das Lithium-Geschäft aufgrund mehrerer Faktoren:

Die Förderung von Lithium durch bereits bestehende Minen.

Recycling-Initiativen für Lithium-Ionen-Batterien.

Die Präsenz von Unternehmen wie Tesla, die in der Region ansässig sind.

Die Unterstützung des Department of Energy durch finanzielle Beiträge für Lithium-Projekte.

On Top bietet Nevada zudem eine solide Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und günstige Bedingungen für Bergbauunternehmen.

Und trotz der Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung konnte Canter Resources strategische Partnerschaften knüpfen und somit Finanzierungen sichern, was es dem Unternehmen ermöglicht, seine ehrgeizigen Ziele für die Zukunft zu verfolgen.

Als kleines Unternehmen ist Canter Resources (WKN: A3DE55) noch unentdeckt und bietet frühen Investoren die Möglichkeit, reich belohnt zu werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie auch www.canteresources.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: CA0272592092,CA64134L1085,CA13810W1023,CA53681J1030,US10319B2097