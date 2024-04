Hannover (ots) -Gold zählt zu den bedeutendsten Währungen der Welt und das Edelmetall gilt zugleich als sicherer Hafen vor Inflation sowie geopolitische Entwicklungen.Im Interview mit Jared Scharf, dem CEO von Desert Gold Ventures Inc., haben wir die Gelegenheit aktuelle Informationen aus der Branche aus erster Hand zu erfahren. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen ein Portfolio an Liegenschaften in Westafrika auf aufgebaut und befindet sich inmitten der bekannten Goldunternehmen Allied Gold, B2Gold, Barrick Gold und Endeavour Mining. Die Region im Westen Malis gehört zu den bedeutendsten Goldregionen der Welt und garantiert dem Staat sichere Einnahmen und der Bevölkerung eine Vielzahl von Arbeitsplätzen."Wir haben mit über 440 km² eines der größten Landpakete aller Nichtproduzenten im Gürtel aufgebaut und bis heute mehr als 25 Goldentdeckungen auf dem Grundstück erzielt, wobei fünf dieser Entdeckungen insgesamt etwa 1,1 Millionen Unzen Goldressourcen umfassen. Alle diese Goldzonen, einschließlich der 5 mit Ressourcen, sind geologisch gesehen offen. Das bedeutet, dass es praktisch sicher ist, dass unsere Goldressourcenbasis mit weiteren Bohrungen wachsen wird," so Jared Scharf, CEO von Desert Gold Ventures.Der CEO von Barrick Gold, Mark Bristow, gab kürzlich in einer Pressekonferenz bekannt, dass das Unternehmen sein Engagement im Westen Malis ausweiten möchte. Das Gebiet von Desert Geld Ventures befindet sich direkt nördlich der Loulo-Gounkoto-Mine von Barrick. "Das Engagement von Barrick ist ein starkes Signal an die Bergbauwelt und die Investorengemeinschaft hinsichtlich der Stärke und Lebensfähigkeit von West-Mali als Goldabbaugebiet," bewertet Scharf die Aussage.Das vollständige Interview mit Jared Scharf mit weiteren Informationen zu den Vorbereitungen der Goldproduktion und die Einschätzung zum Goldpreis finden Sie hier: https://ots.de/4CY8jzPressekontakt:Mario HoseApaton Finance GmbHEllernstr. 3430175 HannoverTelefon: +49 511 6768 731Fax: +49 511 6768 730E-Mail: m.hose@apaton.comWeb: www.apaton.comOriginal-Content von: kapitalerhöhungen.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165730/5752574