Im Vorfeld des Earnings Release am 11. April vor Börseneröffnung zeigen sich Analysten von der Fastenal Company überzeugt, da das Unternehmen in den vergangenen Quartalen stetig Wachstum verzeichnete. Die Umsätze werden voraussichtlich bei 1,92 Milliarden USD liegen, was einer Steigerung von 3,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den unveränderten Prognosen von 53 Cent je Aktie, die einen Zuwachs von 1,9 % gegenüber dem vorherigen Jahr signalisieren. Trotz der Verlangsamung im breiteren produzierenden Gewerbe dürften eine Vielzahl großer Kunden, eine starke digitale Strategie sowie Marktanteilsgewinne in verschiedenen Produktkategorien zu einer positiven Entwicklung beigetragen haben.

Wachstum trotz Herausforderungen

Auch abseits der allgemeinen Markterwartungen hat Fastenal Gründe zur Zuversicht: Der Februar [...]

