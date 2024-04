Die Aktie von Tesla hat am Montag nach der Ankündigung des Firmenchefs Elon Musk auf der Online-Plattform X am Wochenende, das lang erwartete Robotaxi am 8. August präsentieren zu wollen kräftig zugelegt. Das Papier ging mit einem Plus von 4,9 Prozent als klarer Tagesgewinner im Nasdaq 100 aus dem Handel. Zudem stellte Tesla zuletzt eine Vergleichszahlung im Zusammenhang mit einem Todesfall mit dem Fahrassistenz-System "Autopilot" in Aussicht, was die Unsicherheit diesbezüglich aus dem Markt nehmen ...

