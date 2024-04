FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die in diesem Jahr bislang schwachen Chipwerte tendieren am Dienstag vorbörslich deutlich fester. Händler verwiesen auf einen Bericht im Branchenblatt "Digitimes", wonach der US-Chipkonzern Micron Technology die Preise für bestimmte Speicherchips stark anheben will. Zudem bauen die Konzerne Samsung und SK Hynix ihre Produktion für Speicherchips (DRAM) aus, wie das Blatt schreibt.

Hierzulande profitierten auf Tradegate von den Meldungen vor allem die Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic mit plus 1,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie Aixtron gewannen 1,1 Prozent. Seit Jahresanfang sind beide Werte aber sehr schwach: Bei Siltronic beläuft sich das Minus auf mehr als neun Prozent, bei Aixtron sogar auf gut 40 Prozent. Zum Vergleich: Micron haben im Jahr 2024 bislang einen Kursgewinn von 44 Prozent eingefahren.

Im Handelsverlauf könnten auch die Aktien von Infineon, STMicroelectronics und Western Digital einen Blick wert sein./ajx/mis

