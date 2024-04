Cloudflare bindet Unternehmen, die angegriffen werden, durch die Zusammenarbeit mit Booz Allen Hamilton ein und bietet damit einen schnellen Zugang zu Cloudflares branchenführender Vorfallsreaktion und DDoS-Abwehr

Cloudflare, Inc (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, gab heute eine Zusammenarbeit mit Booz Allen Hamilton (NYSE: BAH) bekannt, um Unternehmen, die angegriffen werden, durch eine beschleunigte Under Attack as a Service (UAaaS) mit 30-tägiger Rapid Response DDoS Mitigation, einschließlich kontinuierlicher Überwachung und Schutz, zu unterstützen. Im Rahmen dieser neuen Vereinbarung werden die Global Commercial-Kunden von Booz Allen, die mit einem Cyber-Angriff konfrontiert sind, mit Cloudflare verbunden, um eine sofortige Vorfallsreaktion zu erhalten. Kunden von Booz Allen, die Opfer eines Cyberangriffs werden könnten, haben nun die Möglichkeit, schnell Unterstützung zu erhalten, wenn sie diese am dringendsten benötigen.

Bösartige Angriffe wie Distributed Denial-of-Service (DDoS) und Ransomware können Internet-Eigentum oder Unternehmensnetzwerke mit Datenverkehr überschwemmen und Betriebsunterbrechungen verursachen. In den letzten Monaten war die Welt mit einigen der größten Cyberangriffe konfrontiert, die es je gegeben hat. Letztes Jahr entschärfte Cloudflare einen rekordverdächtigen DDoS-Angriff mit 71 Millionen Anfragen pro Sekunde der größte gemeldete HTTP-DDoS-Angriff, der zu dieser Zeit aufgezeichnet wurde und half bei der Entdeckung einer Online-Bedrohung, die als "HTTP/2 Rapid Reset" bezeichnet wurde und zum größten Angriff in der Geschichte des Internets führte. Um die Auswirkungen dieser Bedrohung für das gesamte Internet-Ökosystem abzuschwächen, entwickelte Cloudflare schnell eine Technologie, die speziell darauf ausgerichtet ist, jeden Angriff, der Rapid Reset nutzt, für seine Kunden automatisch zu blockieren.

"Cloudflare ist dafür bekannt, dass es die größten Cyberangriffe der Welt stoppen kann. Wir sind bereit, jetzt mit Booz Allen zusammenzuarbeiten, um Unternehmen in den dringendsten Zeiten sofortigen Schutz zu bieten", sagt Mark Anderson, Präsident für Revenue, Cloudflare. "Im gesamten kommerziellen Sektor beobachten wir eine Zunahme der Angriffe, da sich die Bedrohungsvektoren erweitern. Egal, ob eine Domain ausgefallen ist oder der Kunde mit Ransomware konfrontiert ist, jedes Unternehmen, das angegriffen wird, kann sich auf uns verlassen, wenn es um eine schnelle Reaktion und Schadensbegrenzung geht."

Booz Allen-Kunden, die von Angriffen betroffen sind, werden mit Cloudflare verbunden, um schnelle Abhilfe und kontinuierlichen Schutz zu gewährleisten. Durch die Kombination der Cyber-Expertise von Booz Allen mit der Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare, die Sicherheit und Leistung bietet, können sich Unternehmen auf eine schnelle Reaktion auf Vorfälle verlassen, während der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten wird.

"In der heutigen vernetzten Umgebung sehen sich Unternehmen aller Branchen mit der wachsenden Bedrohung durch Angriffe konfrontiert, die Ausfälle verursachen und den Betrieb stören können", sagt Brendan Rooney, Booz Allen Senior Vice President, Global Commercial Incident Response. "Die eskalierende Bedrohung durch verteilte Denial-of-Service-Angriffe erfordert eine schnelle und effektive Lösung zur Schadensbegrenzung. Durch die Zusammenarbeit von Cloudflare und Booz Allen sind wir in der Lage, Unternehmen, die angegriffen werden, mit Schutz und Fachwissen zur Schadensbegrenzung zu führen, wenn sie diese am meisten benötigen."

Jedes globale Unternehmen, egal aus welchem Sektor, das von Cyberangriffen betroffen ist, kann schnell mit Booz Allen und Cloudflare zusammenarbeiten und davon profitieren:

Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich bitte die folgenden Ressourcen an:

Cloudflare-Hotline bei Angriffen

Cloudflare Partnerschaften

Booz Allen Global Commercial Business

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und -Erkenntnisse unter radar.cloudflare.com.

