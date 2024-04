Laufende Fusionskontrollverfahren: Richter Gedeon Nyrt., Budapest /Ungarn (Richter-Gruppe); Erwerb der restlichen Anteile und alleiniger Kontrolle an der Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG, Bovenau (D), und an der Richter-Helm BioTec GmbH & Co. KG, Hamb