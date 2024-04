Der DAX rutscht nach einem starken Wochenauftakt ab. Das steckt dahinter. Außerdem im Fokus: die Aktien von Intesa Sanpaolo und Samsung. Der DAX ist nach seinem schwungvollen Start in die Woche etwas tiefer in den Handel am Dienstag gestartet. Der deutsche Leitindex fiel kurz nach dem Auftakt um 0,46 Prozent auf 18 234,39 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,21 Prozent auf 27 079,85 Zähler nach. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...