DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

EL SALVADOR 12/25 REGS USP01012AS54 09.04.2024 HZE/EOT

EL SALVADOR 14/27 REGS EL0A USP01012AT38 09.04.2024 HZE/EOT

EL SALVADOR 17/29 REGS USP01012BX31 09.04.2024 HZE/EOT

