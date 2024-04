Netphen (ots) -- Die LapID Service GmbH erweitert mit diesem Schritt die Internationalisierung des Geschäfts.- Mit DKV Mobility setzt der Marktführer für digitale Führerscheinkontrollen auf einen starken Partner für den französischen Markt.- Kunden profitieren von der Partnerschaft gleich doppelt: Zusätzlich zur Unterwegsversorgung lässt sich auch die elektronische Führerscheinkontrolle von LapID ganz einfach über DKV Mobility abrechnen.Mit dem Schritt, die digitale Führerscheinkontrolle nach Frankreich zu bringen, baut LapID die Internationalisierung weiter aus. Schon heute profitieren Fuhrparkmanager in Deutschland und Österreich von der einzigartigen Technologie des Marktführers aus dem Siegerland.Dabei vertieft LapID die langjährige Partnerschaft mit DKV Mobility. DKV Mobility gilt als einer der wichtigsten und größten Anbieter für die Unterwegsversorgung. Kunden aus Deutschland und Österreich können die LapID-Technologie bereits über DKV Mobility nutzen. Nun gibt es das Angebot auch in Frankreich.Mit der Partnerschaft von DKV Mobility und LapID profitieren Kunden gleich doppelt. Neben der Unterwegsversorgung und Mobilität ihrer Flotte über DKV Mobility können Kunden auch die elektronische Führerscheinkontrolle nahtlos in ihren Fuhrparkalltag integrieren.DKV Mobility-Kunden bietet sich durch die Partnerschaft die Möglichkeit, die Führerscheinkontrolle direkt über DKV Mobility abrechnen zu lassen. Gleichzeitig können Kunden jederzeit auf den Support und die Services von LapID zurückgreifen. Die Kunden sind somit zu jedem Zeitpunkt bestens versorgt.Führerscheinkontrolle in Frankreich mit AppDie LapID Führerscheinkontrolle ist bereits jetzt über verschiedene Kontrollmethoden mit jedem Führerschein aus Deutschland und Österreich kompatibel. Um das Angebot für den französischen Markt zugänglich zu machen, ist es mit der LapID Driver App nun auch möglich, französische Führerscheine zu kontrollieren. Diese Ausweitung des Angebots geht mit dem Internationalisierungsstreben des Unternehmens einher.Jörg Schnermann, Geschäftsführer LapID: "Wir betreuen bereits jetzt einige Kunden außerhalb von Deutschland, daher war es nur eine logische Konsequenz, die auch in Frankreich gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle zusätzlich für französische Kunden bereitzustellen. Mit DKV Mobility können wir hierbei auf einen leistungsfähigen und zuverlässigen Partner zählen, der bereits heute auf dem französischen Markt etabliert ist."Starke Partnerschaft zwischen LapID und DKV MobilityDKV Mobility ist einer der führenden Anbieter für Premiumservices rund um die bargeldlose Unterwegsversorgung des Transportgewerbes und gewerblicher Pkw-Flotten. Die Partnerschaft zwischen DKV Mobility und LapID besteht bereits seit über zehn Jahren. In den letzten Jahren wurde die Partnerschaft kontinuierlich ausgebaut und wächst stetig weiter.Sven Mehringer, Geschäftsführer DKV Mobility: "Zu unserem Portfolio der Tank- und Servicekarte DKV Card und den ergänzenden Mobilitätsdienstleistungen passt die Möglichkeit der elektronischen Führerscheinkontrolle von LapID sehr gut. Die Integration der LapID Services und die damit verbundene Zusammenarbeit funktioniert äußerst gut. Daher möchten wir dieses Angebot nun auch unseren französischen Kunden zur Verfügung stellen und freuen uns, gemeinsam die elektronische Führerscheinkontrolle von LapID auf dem französischen Markt zu etablieren."Über die LapID Service GmbHDie LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio um E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Compliance. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, die Unterweisungen via E-Learning sind durch die DGUV zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 500.000 Fahrer bei über 4.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, Evonik und innocent mit LapID unterwegs. Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de/.Über DKV Mobility*Mit ~322.000 aktiven Kunden in mehr als 50 Serviceländern in ganz Europa und ~2.200 Mitarbeitern ist DKV Mobility die führende B2B-Plattform für On-the-Road-Paymentlösungen mit einer Wachstumsgeschichte von ~90 Jahren. Wir bieten Zugang zum größten energieunabhängigen Akzeptanznetzwerk in Europa, das ~66.000 konventionelle Tankstellen, ~509.000 öffentliche und halböffentliche EV-Ladepunkte und ~21.000 Tankstellen für alternative Kraftstoffe umfasst. Darüber hinaus ist DKV Mobility ein führender Anbieter von Mautlösungen in Europa und bietet Mobilitätslösungen wie Fahrzeugservices an ~32.000 Akzeptanzstellen und innovative digitale Lösungen an. Basierend auf unserem Umsatz mit Finanzlösungen sind wir ein führender Anbieter von Dienstleistungen für die Mehrwertsteuerrückerstattung. Im Jahr 2022 erwirtschaftete DKV Mobility ein Transaktionsvolumen von 17 Mrd. EUR und einen Umsatz von 621 Mio. EUR. Unser Corporate Purpose lautet: To drive the transition towards an efficient and sustainable future of mobility.*Alle Daten zum 30. 