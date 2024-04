Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen bleiben vor allem in den USA gedämpft, was auch dem hiesigen Rentenmarkt zu schaffen macht, so die Analysten der Helaba.Zudem habe es gestern mit dem unerwartet positiven Abschneiden der Produktion ein Lebenzeichen der deutschen Industrie gegeben. Dennoch dürfte die Europäische Zentralbank allmählich auf einen Zinssenkungskurs einschwenken, denn die Inflationsentwicklung eröffne ihr Spielraum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...