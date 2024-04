Original-Research: 3U Holding AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu 3U Holding AG



Unternehmen: 3U Holding AG

ISIN: DE0005167902



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.04.2024

Kursziel: 2,70 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



3U erhält finale Genehmigung für Windpark-Repowering und veröffentlicht Geschäftsbericht



Die 3U HOLDING AG hat jüngst ihren GB vorgelegt und den Erhalt der finalen Genehmigung für das angestrebte Repowering des größten Windparks vermeldet.

Neue Windräder sollen Ende 2025 ans Netz gehen: Mit einem geplanten Investitionsvolumen von rund 50 Mio. EUR wird 3U in den nächsten 18 Monaten sein aktuell größtes Projekt (WP Langendorf) realisieren. Nach Vorstandsangaben nimmt das Unternehmen aktuell an den entsprechenden Ausschreibungsverfahren teil und erwartet eine Vergütung von 7,35 Cent/kWh. Anschließend strebt 3U den Abschluss einer langfristigen (~20 Jahre) Finanzierungsvereinbarung an. Diese soll laut Vorstand die gesamten weiteren Kosten des Projekts abdecken, sodass keine weiteren Eigenmittel investiert werden müssen. Da die Anlagen größtenteils erst 2025 bezahlt werden müssen, entfällt der CAPEX-Bedarf ebenfalls überwiegend auf das Jahr 2025.



Insgesamt rechnet 3U mit zusätzlichen Stromerträgen i.H.v. ~60 GWh pro Jahr, sodass bei Zuschlag zu 7,35 Cent/kWh zusätzliche jährliche Umsätze von 4,4 Mio. EUR erzielt werden dürften. Da die operative Kostenquote u.E. bei rd. 30% liegen dürfte, sollte sich das EBITDA nach unseren Prognosen ab 2026 um 3,1 Mio. EUR p.a. erhöhen. Wir haben das Repowering bereits seit letztem Jahr modellseitig abgebildet. Angesichts der aktualisierten Rahmendaten des Projekts passen wir unsere Schätzungen ebenfalls an und erwarten nunmehr erste Umsätze in 2026 (zuvor Mitte 2025) und haben den CAPEX-Bedarf für 2024/2025 um insgesamt 10 Mio. EUR auf 50 Mio. EUR angehoben. Angesichts der besseren Zinskonditionen erwarten wir attraktivere Finanzierungsbedingungen (MONe: 3,5% p.a.; zuvor 4,5% p.a.).

Weitere Erkenntnisse aus dem Earnings Call: Während die Jahresergebnisse sowie die Guidance für 2024 bereits bekannt waren, gab das Unternehmen bekannt, dass aktuell an einer neuen, kleineren Version des ThermCube gearbeitet wird, die dazu beitragen soll, die aktuell noch hinter den Erwartungen zurückbleibende Nachfrage anzukurbeln. Des Weiteren sieht der Vorstand im Bereich SHK in 2024 eine Rohmarge auf Vorjahresniveau (rd. 17%), da der kürzlich neu aufgenommene PV-Bereich vergleichsweise niedrige Margen aufweist und die Branche anhaltenden Gegenwind erfährt. Strategisch könnten sich durch den PV-Handel allerdings zusätzliche Synergien im Einkauf für den Bereich Renewables ergeben. In der 2024er-Prognose des Vorstands ist eine Belebung des SHK-Segments in H2 abgebildet. Da das Renewables-Segment einen Großteil des Konzern-EBITDA beisteuert, und die Stromerträge zu den jeweiligen Monatsmarktwerten verkauft werden, ist die Strompreisentwicklung essentiell für die Erreichung der Ergebnisprognose. Im Januar (6,50 Cent/KWh; -25,5% yoy) und Februar (5,34 Cent/kWh; -49,7% yoy) lagen die Monatsmarktwerte laut Netztransparenz.de deutlich unter dem Vorjahr und ebenso unter den Planungen von 3U. Wir gehen davon aus, dass das Q1 normalisiert im Durchschnitt ca. 1/3 der jährlichen Stromerträge und einen noch höheren Anteil des FY-EBITDA-Beitrags des Segments beisteuert. Der Vorstand rechnet im Jahresverlauf aufgrund einer höheren Industrie-Nachfrage mit steigenden Strompreisen.

Fazit: 3U sieht sich derzeit mit schwachen Strompreisen und einem herausfordernden SHK-Umfeld konfrontiert. Obgleich wir unverändert vom hohen (Wert-)Potenzial der Geschäftsbereiche überzeugt sind, könnte eine ausbleibende Erholung des SHK-Marktes in H2 u.E. die 2024er-Umsatz-Guidance gefährden. Wir stufen den Bausektor als träge ein (Schweinezyklus). Die bislang schwachen Strompreise der windstarken Q1-Monate könnten u.E. die EBITDA-Guidance gefährden, sofern hier eine Erholung ausbleibt. Wir rechnen weiterhin mit einer Erfüllung der Guidance am unteren Ende. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser DCF- und SOTP-basiertes Kursziel i.H.v. 2,70 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29349.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°