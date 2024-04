EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die SPARK Matrix von Quadrant Knowledge Solutions bietet detaillierte Wettbewerbsanalyse und ein Ranking der international führenden Enterprise Service Management (ESM)-Anbieter.

USU hat mit ihrer umfassenden Technologie- und Kundenmanagement-Lösung hervorragende Bewertungen in den Bereichen Technologieexzellenz und Customer Experience erhalten Möglingen, 9. April 2024 Die Analysten von Quadrant Knowledge Solutions stufen USU in der SPARK MatrixTM-Studie des globalen ESM-Marktes für das zweite Quartal 2024 als Service Leader ein. SPARK Matrix enthält eine detaillierte Analyse der globalen Marktdynamik, der wichtigsten Trends, der Anbieterlandschaft und der Wettbewerbspositionierung im Bereich Enterprise Service Management (ESM). Die Studie bietet Informationen zur Bewertung der Fähigkeiten führender Technologieanbieter, der Wettbewerbsdifferenzierung und der Marktposition. Die ESM-Studie kann auf der Website von Quadrant Knowledge Solutions angefragt werden. Kausal Santhosh, Analyst bei Quadrant Knowledge Solutions, erläutert die Gründe für die Bewertung:

"Die USU Enterprise Service Management-Plattform zeichnet sich als umfassende Lösung aus, die KI und Automatisierung nutzt, um Serviceprozesse zu optimieren und die Kundenerfahrung zu verbessern. Mit ihrem Process Manager verwaltet sie effizient Automatisierungsprozesse über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg. Die KI-gesteuerten Chatbots der Plattform ermöglichen eine schnelle Problemlösung, während die Automatisierungsfunktionen sich wiederholende Aufgaben übernehmen und Mitarbeiter für strategische Initiativen freisetzen. Die Plattform bietet eine No-Code/Low-Code-Plattform mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche für verschiedene Geschäftsbereiche und umfasst vorkonfigurierte Self-Service-Portale sowie eine Multi-Bot-Architektur für effizienten Support. Maßgeschneiderte KI-Module erlauben die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und ermöglichen die Identifizierung von Trends, die Vorhersage von Vorfällen und die Optimierung des Risikomanagements. Die Expertise von USU in den Bereichen IT-Finanzmanagement und Wissensmanagement sowie die kundenspezifisch angepasste On-Premises-Implementierung für den öffentlichen Sektor untermauern das Engagement von USU, praxisnahe Lösungen mit Fokus auf Bedienkomfort und Benutzerfreundlichkeit zu liefern." "Darüber hinaus konzentriert sich USU strategisch auf die Integration verschiedener Funktionalitäten in eine einheitliche Plattform, um außerdem die betriebliche Effizienz zu steigern und den Wert für die Kunden zu maximieren. Die Priorisierung des SaaS-Bereitstellungsmodells unterstreicht das Bestreben von USU, skalierbare, flexible und wirtschaftliche Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht werden und in der SPARK-Matrix weiterhin eine führende Rolle spielen", ergänzt Kausal Santhosh. "Die Top-Platzierung durch Quadrant Knowledge Solutions freut uns sehr. SPARK MatrixTM für Enterprise Service Management ist eine umfassende Marktstudie mit einer detaillierten Analyse und Bewertung der weltweit besten Anbieter. Daher sind wir stolz, als Leader positioniert zu sein. Unsere Produktlinie ist modular gestaltet und skalierbar, was es ermöglicht, sämtliche Service- und Supportprozesse effizient zu integrieren - sei es als On-Premises, SaaS oder Hybrid-Lösung. Zudem sind über 100 relevante ESM-Prozesse out of the box verfügbar und damit sofort einsatzbereit", unterstreicht Peter Stanjeck, Senior Vice President bei USU. Quadrant Knowledge Solutions definiert ESM als "eine umfassende Lösung, die durch robuste Service-Management-Praktiken und -Module sowie die strikte Einhaltung der Richtlinien der Information Technology Infrastructure Library (ITIL) verschiedene Geschäftsservices über die IT hinaus innerhalb einer Organisation effizient strukturiert und optimiert. ESM legt großen Wert auf die Rationalisierung von Geschäftsprozessen, die Automatisierung von Aufgaben und die Zusammenarbeit, um die Gesamteffizienz und Produktivität zu steigern. ESM-Lösungen gehen über den Bereich der IT hinaus und bieten Vorteile für Teams in den Bereichen Unternehmen, Marketing, Recht, Personal, Facility Management, Finanzen und Kundenerfahrung. Dieser Ansatz ermöglicht die Automatisierung, Digitalisierung und Verbesserung der IT-Infrastruktur und der betrieblichen Abläufe im Unternehmen." Traditionell hat sich ESM aus dem IT Service Management (ITSM) entwickelt, das sich auf die Verwaltung von IT-bezogenen Aufgaben, Problemen und Prozessen wie Back-Office-, Ticketing- und Service-Desk-Funktionen beschränkt hat. Der ESM-Markt gewinnt durch die steigende Nachfrage nach Digitalisierung, Zusammenarbeit, Remote-Arbeit und Verbesserung der Mitarbeiter- und Kundenerfahrung durch die Integration von Front- und Back-Office-Aufgaben ständig an Bedeutung. Diese Pressemitteilung ist unter abrufbar unter https://www.usu.com USU Software AG Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft. Zur USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28), die im Prime Standard der Deutschen Börse notiert ist, gehören neben der 1977 gegründeten USU GmbH auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS und USU GK. Weitere Informationen: https://www.usu.com

Quadrant Knowledge Solutions Quadrant Knowledge Solutions ist ein globales Beratungs- und Consulting-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, seine Kunden bei der Erreichung ihrer geschäftlichen Transformationsziele mit strategischen Geschäfts- und Wachstumsberatungsleistungen zu unterstützen. Unsere Vision ist es, als strategischer Wissenspartner ein integraler Bestandteil des Geschäfts unserer Kunden zu werden. Unsere Forschungs- und Beratungsleistungen sind so konzipiert, dass sie umfassende Informationen und strategische Erkenntnisse liefern, die unseren Kunden helfen, Wachstumsstrategien zu formulieren, um sich in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld zu behaupten und zu wachsen. Weitere verfügbare Forschungsergebnisse finden Sie unter https://quadrant-solutions.com/market-research/ . Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 351

E-mail: falk.sorge@usu.com



Quadrant Knowledge Solutions

Ajinkya Ingle

E-mail: ajinkya@quadrant-solutions.com







