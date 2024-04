Bern (ots) -Der Wirtschaftsverband Suissedigital schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So verzeichneten die Verbandsmitglieder im Mobilfunk ein Wachstum von mehr als 100'000 Abonnements. Im Fernsehen sind die Suissedigital-Mitglieder in der Schweiz weiterhin mit Abstand Marktführer, und das Breitbandgeschäft hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Zudem erschliessen die Suissedigital-Mitglieder in zunehmendem Mass Wohnungen, Geschäfte und öffentliche Gebäude mit Glasfaserleitungen."2023 war für den Verband und seine Mitglieder ein sehr positives Jahr", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von Suissedigital. Gründe dafür sind:- Wachstum im Mobilfunk: Im vergangenen Geschäftsjahr gewannen die Suissedigital-Mitglieder im Mobilfunk 102'500 Abonnements (Details siehe PDF). Osterwalder: "Dieses Wachstum freut mich sehr, denn es ist klar, dass sich das Smartphone weiter zu einem im Alltag unverzichtbaren Universalgerät entwickelt. Der Mobilfunkmarkt ist deshalb für unsere Mitglieder von grosser Bedeutung."- Marktführerschaft im TV: Mit insgesamt 2'049'000 Abonnements (-2%) sind die bei Suissedigital vereinigten Kommunikationsnetze in der Schweiz weiterhin mit deutlichem Abstand Marktführer in der TV-Verbreitung (Details siehe PDF). Osterwalder: "Historisch gesehen ist Fernsehen unser Kerngeschäft - dass wir hier trotz langjähriger starker Konkurrenz und sich stark veränderndem Konsumverhalten die Marktführerschaft halten können, zeichnet die TV-Angebote der Suissedigital-Mitglieder aus."- Stabilität beim Breitbandinternet: Im stark umkämpften Markt für Breitbandinternet verzeichneten die Suissedigital-Mitglieder per Ende 2023 gesamthaft 1'763'000 Abonnements, was praktisch gleich viel ist wie Ende 2022 (Details siehe PDF). Osterwalder: "Dieses Resultat ist deshalb so wichtig, weil Internet der Treibstoff unserer digitalisierten Gesellschaft ist. Dass unsere Mitglieder im Breitbandinternet-Geschäft kompetitiv sind, ist für die Zukunft extrem wichtig, auch im Hinblick auf die flächendeckende Erschliessung von Wohnungen, Geschäften und öffentlichen Gebäuden mit Glasfaserleitungen."- Erfolgreiche Cybersecurity-Tests: Die von Suissedigital lancierten Online-Tests, welche die Öffentlichkeit für die Gefahren des Cyberraums sensibilisieren, wurden bis dato mehr als 4'500 Mal (Test für Einsteiger), 2'570 Mal (Test für Fortgeschrittene) und 300 Mal (Selbsteinstufungs- und Vergleichstest für KMU) gemacht. Osterwalder: "Unsere Tests sind populär, weil sie den Nutzerinnen und Nutzer im Kampf gegen Cyberkriminalität konkrete Unterstützung bieten."- Investitionen in eine sichere und nachhaltige Festnetzinfrastruktur: Das digitale Geschäft der Suissedigital-Mitglieder basiert auf einer leistungsfähigen Festnetz-Infrastruktur, die für Kunden sicher betrieben und technisch weiterentwickelt werden muss. Die erfolgreiche Geschäftstätigkeit 2023 ist wichtig, damit die Branche kontinuierlich Investitionen in die physische Festnetzinfrastruktur tätigen kann. Der flächendeckende Ausbau der Telekommunikationsnetze in FTTH-Netze sichert nachhaltig die Versorgung des Landes mit leistungsfähigen Telekommunikationsdiensten. Osterwalder: "Diese Investitionen, die gerade auch in ländlichen Gebieten getätigt werden, sind neben der volkswirtschaftlich enorm wichtigen Bedeutung für unser Land vor allem auch ein guter Indikator für die Vitalität der Suissedigital-Mitglieder und die Relevanz ihrer Infrastrukturen."Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 180 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.Pressekontakt:Matthias Lüscher, Leiter Public Relations, Tel: 031 328 27 28, info@suissedigital.chOriginal-Content von: SUISSEDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010502/100918011