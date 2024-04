Sonja Schörgenhofer (43) ist die neue Leiterin für Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG, der

Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes.



Wien (APA-ots) - Erfolg ist bei der Volksbank Teamwork. Beides verspricht sich die regionale Hausbank mit der Erweiterung ihres Marketing- und Kommunikationsteams. Sonja Schörgenhofer ist seit 1. Februar 2024 als Bereichsleiterin für den Marken- und Kommunikationsauftritt der Volksbanken verantwortlich.



Branchenkennern ist die gebürtige Niederösterreicherin, die ihr Studium der Internationalen Betriebswirtschaft 2006 an der Universität Wien abgeschlossen hat, vor allem aus der Beauty- und Kosmetikbranche bekannt. Sie war unter anderem für LOréal Österreich, Colgate-Palmolive und GW Cosmetics tätig, wo sie für die Markenführung und Marketing-kommunikation verantwortlich zeichnete. Darüber hinaus war sie für die Konzeption und Umsetzung von Projekten zur Neupositionierung von Marken, Produktinnovationen sowie (internationale) Produktlaunches zuständig. Die Branding-Expertin bringt umfassende Erfahrungen sowohl in der B2C- als auch in der B2B-Kommunikation mit und begreift Marketing seit jeher als zentrale Drehscheibe in der Organisation. Abteilungsübergreifendes Denken und Arbeiten sind für die Expertin essenziell, um gemeinsam im Team erfolgreiche Konzepte für einen einzigartigen Markenauftritt zu entwickeln. In ihrer neuen Funktion legt sie den Fokus insbesondere auf die Vernetzung aller digitalen und analogen Kanäle, um ein kundenzentriertes Markenerlebnis zu schaffen, das begeistert.

"Meine Erfahrungen der vergangenen 15 Jahre haben mich gelehrt, dass Erfolg nur durch Teamwork und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern möglich ist. Ich freue mich auf die Herausforderung, die Zukunft dieses traditionsreichen Unternehmens und den Auftritt der Marke Volksbank positiv mitgestalten zu dürfen, und zwar gemeinsam mit einem starken und professionellen Team", so Sonja Schörgenhofer über ihre neue Position.



"Ich freue mich, dass wir mit Sonja eine erfahrene Marketing- und Kommunikationsexpertin gewonnen haben, die auf zahlreiche Erfolge im Bereich der Markenführung verweisen kann und gleichzeitig mit ihrer Flexibilität und ihrem Teamspirit überzeugt. Gemeinsam werden wir die Marke Volksbank schärfen und weiterentwickeln", sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes.



Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund



Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 30,5 Mrd. Euro und betreut mit 3.108 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 232 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 31.12.2023). Weitere Informationen auf [www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG



Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.265 Mitarbeitenden

(Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 31.12.2023). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

