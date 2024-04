Die Aktienindizes suchen nach neuem Treibstoff, um die eindrucksvolle Rally fortsetzen zu können. In den letzten Handelstagen ließ die Aufwärtsdynamik merklich nach. Ob es sich hierbei um einen Vorboten einer nahenden Korrektur handelt, bleibt abzuwarten. Die aktuelle Hängepartie könnte jedoch am Mittwoch (10. April) auf die eine oder aber auf die andere Art beendet werden, denn in den USA stehen die wichtigen US-Verbraucherpreise für März zur ...

