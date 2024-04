Mainz (ots) -Seit 25 Jahren hat das ZDF mit "heute - in Europa" als einziger deutscher Fernsehsender ein werktägliches Europamagazin im Programm. Die Jubiläumssendung ist am Freitag, 12. April 2024, 16.00 Uhr, im ZDF zu sehen. Zwölf Tage später, am Mittwoch, 24. April 2024, 16.00 Uhr, sendet "heute - in Europa" mit dem Fokus auf die diesjährige Europawahl live aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Seit dem 12. April 1999 verstärkt "heute - in Europa" das ZDF-Informationsprogramm - für die aktuelle, zuverlässige und umfassende Berichterstattung über Europa im vergangenen Vierteljahrhundert erhält das Nachrichtenmagazin am 26. April 2024 die "Besondere Ehrung" des Grimme-Preisstifters.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Eine Erfolgsgeschichte seit einem Vierteljahrhundert. 'heute - in Europa' zeigt an jedem Werktag: Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind nachhaltig an Europa interessiert, an dem, was europapolitisch in Brüssel und Straßburg passiert, aber auch an den vergleichenden Berichten unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten aus allen Regionen des Kontinents: Wie wird anderswo mit den Problemen umgegangen, die uns hierzulande auf den Nägeln brennen? Gut zwei Monate vor der Europawahl in diesem Sommer macht das Sendejubiläum deutlich: Es lohnt sich auch langfristig, mehr von Europa zu erfahren."Themen in der Jubiläumsausgabe von "heute - in Europa"Mehr von Europa zu erfahren, das wird auch die "heute - in Europa"-Jubiläumsausgabe am Freitag, 12. April 2024, 16.00 Uhr im ZDF, ermöglichen. Ein geplantes Thema in der von Andreas Klinner moderierten Sendung ist das lukrative Geschäft mit "goldenen Visa", mit Aufenthaltstitel, die für viel Geld an Nicht-EU-Bürger vergeben werden und mit denen Griechenland geschätzt über sieben Milliarden Euro ins Land geholt hat. Chinesen machen mit 61 Prozent die weitaus größte Gruppe der Investoren aus, gefolgt von Türken (sechs Prozent), Libanesen, Iranern und nun auch Israelis. Ein weiteres Thema der Sendung: die sogenannte "Fettweg-Spritze", mit der der dänische Hersteller zum wertvollsten Börsenkonzern Europas aufgestiegen ist. Doch es mehren sich warnende Stimmen: Apotheker rechnen mit einem Insulin-Engpass und Mediziner warnen vor den Nebenwirkungen der Spitze. Die Jubiläumsausgabe bietet zum Abschluss dann das Beste aus 25 Jahren "heute - in Europa" - ein nostalgisch-launiger Rückblick auf ein Vierteljahrhundert mit dem Europamagazin des ZDF."heute - in Europa" live aus dem Europäischen ParlamentEinen Ausblick auf die Europawahl am 9. Juni 2024 bietet "heute - in Europa" am Mittwoch, 24. April 2024, 16.00 Uhr, live aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Als Gesprächsgast bei Moderator Andreas Klinner ist dann Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Zudem wird Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, in ihrem Wahlkreis begleitet. Wie den Bürgerinnen und Bürgern die Europawahl nähergebracht werden soll, ist ebenfalls Thema der Sendung."Besondere Ehrung" für "heute - in Europa" beim Grimme-PreisIm Rahmen der Grimme-Preisverleihung in Marl am 26. April 2024 wird "heute - in Europa" die "Besondere Ehrung" des Grimme-Preisstifters "Deutscher Volkshochschul-Verband" zuteil. In der Preisbegründung heißt es, "heute - in Europa" habe es sich zur Aufgabe gemacht, Nachrichten rund um Europa mit gutem Journalismus aufzubereiten, damit sich die Menschen eine Meinung bilden und mitreden können. Weiter heißt es in der Begründung: "Die Moderatorinnen und Moderatoren schaffen es stets, komplizierte Sachverhalte kurz und knapp herunterzubrechen und Brücken zu unseren europäischen Nachbarn zu schlagen."Moderationsteam und Ausblick von "heute - in Europa"Andreas Klinner, bereits 21 Jahre für "heute - in Europa" im Präsentationseinsatz, Linda Kierstan und Bobby Cherian bilden das aktuelle Moderationsteam von "heute - in Europa". Im Jubiläumsjahr plant "heute - in Europa" neben der Live-Sendung aus dem Europäischen Parlament zwei weitere Ausgaben von vor Ort: Vor den Olympischen Spielen wird es live aus Paris um die Frage gehen: Was bedeuten die Olympischen Sommerspiele für die Stadt und deren Bewohner? Und im Herbst berichtet "heute - in Europa" anlässlich der Nationalratswahlen in Österreich live aus Wien. 