Heimlich, still und leise schleicht die Valneva-Aktie (WKN: A0MVJZ) in höhere Kursgefilde. Von ihrem Jahrestief Anfang März bei 2,99 € hat sie sich inzwischen um mehr als +20% hoch gearbeitet und legt auch am Dienstag zu. Zufrieden dürften Anteilseigner aber mit dem aktuellen Kurs von 3,85 € keinesfalls sein. Wie geht es jetzt weiter? Valneva vorgestellt Valneva ist ein französisch-österreichisches Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...