Gold auf Allzeithoch: Best of Gold Miners Index-Zertifikat

Die Goldnotierungen markieren einen Rekord nach dem anderen - aktuell werden 2.337 US-Dollar für eine Feinunze bezahlt (31,1 Gramm). Die Gründe sind vielschichtig: Da ist zunächst die Hoffnung auf sinkende Zinsen, die das an sich ertragslose Gold noch attraktiver macht - allerdings sind die Zinsen aktuell zumindest in den USA noch immer hoch und die starke Konjunktur verschiebt den Zeitpunkt der Senkungen nach hinten. Zudem kaufen die großen Zentralbanken, allen voran China, fleißig weiter - laut World Gold Council im Februar im neunten Monat in Folge. Auch die diversen geopolitischen Krisen - von Russland/Ukraine über den mittleren Osten bis Taiwan/China - dienen Analysten zur Erklärung des Preisanstiegs. Und nicht zuletzt nutzen Trader das Momentum, also die Trendstärke, für ihre Positionierungen. Mit dem Aktionär Best of Gold Miners Index-Zertifikat (DE000DA0AAY4) können Anleger auf die Top-Goldproduzenten weltweit setzen und von steigenden Goldpreisen, aber auch den Dividenden der Unternehmen profitieren.



9 Goldminen-Unternehmen aus USA und Kanada



Das Anlegermagazin Aktionär hat den zugrundeliegenden Aktionär Best of Gold Miners Index mit dem Indexanbieter Solactive entwickelt, Morgan Stanley übernimmt das Market Making für das Zertifikat. Hinter dem Index steht ein fester Aktienkorb mit den 9 weltweit führenden Goldproduzenten, an US-amerikanischen und kanadischen Börsen gelistet sind.



Das Schwergewicht mit knapp 20 Prozent ist Endeavour Mining, zusammen mit Barrick Gold (18 Prozent) und Agnico-Eagle Mines (16 Prozent) stellen die Top 3 also etwas mehr als die Hälfte der gesamten Indexgewichtung. Es folgen Kinross Gold, B2BGold, Newmont, Ocean Gold, SSR Mining, und McEwen Mining. Auf den Internetseiten von Solactive finden Anleger unter der ISIN des Index DE000SL0DLV1 stets die aktuelle Gewichtung. Der Net Total Return Index sieht vor, dass die jährlichen Nettodividenden reinvestiert werden und somit den Anlegern zugute kommen. Die jährliche Managementgebühr beträgt 0,6 Prozent.



Gold wird weltweit in US-Dollar abgerechnet und die Aktien im Basket sind nur in den USA oder Kanada notiert, weshalb sich Anleger eines Wechselkursrisikos bewusst sein müssen. Eine Aufwertung des Euro (= Dollar-Schwäche) wird sich negativ auf das Zertifikat auswirken.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem Open-End-Zertifikat auf den Aktionär Best of Gold Miners Index können Anleger auf die weltweit führenden Produzenten setzen somit indirekt von steigenden Goldpreisen profitieren. Aufgrund der relativ niedrigen Korrelationen eignet sich eine Beimischung von Goldminenaktien (wie Gold) zur Diversifikation von Portfolios.



Autor: Thorsten Welgen

