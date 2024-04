Eli Lilly - defensiver Einstieg nahe Allzeithoch

Die Umsätze von Eli Lilly (US5324571083) wuchsen in Q4 um 28 Prozent auf 4Q den Umsatz um +28% (J/J) auf 9,4 Mrd. US-Dollar, was ungefähr hälftig auf Volumensteigerungen sowie Preiserhöhungen zurückzuführen ist. Mounjaro, das Konkurrenzprodukt zu Novo Nordisks Wegovy, welches ebenfalls zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit eingesetzt wird, steht dabei für 2,2 Mrd. US-Dollar (vs. 279 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres, Q4-2022. Auch beim Brustkrebs-Medikament Verzenio konnte der Absatz deutlich gesteigert werden. Die operative Marge wurde auf 27,6 Prozent gesteigert, der Gewinn pro Aktie stieg auf 2,49 US-Dollar (+19 Prozent). Wer auf dem aktuellen Kursniveau lieber mit Sicherheitspuffer investiert, kann sich mit Zertifikaten defensiv positionieren.



Discount-Strategien mit 7,8 oder 16,1 Prozent Puffer (Juni / September)



Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (ISIN DE000PC56QC3) bietet beim Preis von 659,20 Euro einen Puffer von 7,8 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 750 US-Dollar ergibt sich bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 31,53 Euro oder 26 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 21.6.24 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Barausgleich in jedem Szenario.



Etwas mehr Puffer (16,1 Prozent) gibt"s von Morgan Stanley unter der ISIN DE000ME7XXR2: Bei einem Preis von 60,38 Euro (Bezugsverhältnis 1/10) beläuft sich das Renditepotenzial bei konstanten Wechselkursen auf ca. 4,09 Euro oder 15,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.9.24 auf oder über 700 US-Dollar handelt. Barausgleich in jedem Szenario.



Wechselkursgesicherte Bonus-Strategie mit 26,3 Prozent Puffer (Dezember)



Das Quanto-Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB mit der ISIN DE000HD3TA99 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 800 US-Dollar (durch Wechselkurssicherung 1:1 in Euro) ausgestattet. Sofern die Barriere bei 580 US-Dollar bis zum 20.12.24 niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag; andernfalls einen Barausgleich in Höhe des Schlusskurses. Beim Kaufpreis von 742,19 Euro (4 Prozent Abgeld!) liegt der maximale Gewinn bei 57,81 Euro bzw. 10,7 Prozent p.a.



ZertifikateReport-Fazit: Eli Lilly sollte 2024 und 2025 mit hohen zweistelligen Prozentraten wachsen - aber hier ist viel Potenzial auch schon eingepreist. Wer nahe des Allzeithochs daher schon bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie verdienen will, wählt das passende Zertifikat nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Eli Lilly Aktien oder Anlageprodukten auf Eli Lilly Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de