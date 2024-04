Die totale Sonnenfinsternis vom 8. April 2024 hat Millionen Menschen in Nordamerika in ihren Bann gezogen. Einen ganz besonderen Blick auf das beeindruckende Schauspiel hatte die Crew auf der ISS. Am Montag hatten Millionen von Menschen in Nordamerika die Gelegenheit, eine totale Sonnenfinsternis zu bestaunen. Hierzulande ließ sich das Ereignis immerhin per Livestream beobachten. Besonders atemberaubend sind derweil die Aufnahmen, die die Internationale ...

