Im ersten Quartal 2024 verzeichnete Daimler Truck im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang beim Gesamtverkauf. Die Ergebnisse kommen am Markt nicht gut an: Die Aktie geriet am Dienstag unter Druck.Mit insgesamt 108.911 verkauften Lkw und Bussen bleibt das Unternehmen hinter den Zahlen des Vorjahrsquartals, in dem 125.172 Einheiten abgesetzt wurden. "Trucks North America" zeigt mit 46.220 Einheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...